Yuna vez más, un extraño hecho paranormal se revela, ahora en Tucumán, ante valientes hombres, quienes a pesar de todo su coraje estos quedaron estupefactos.

Medios locales publicaron hace pocos días un llamativo episodio en el cual los agentes de un cuartel de bomberos la mencionada provincia sostienen que allí aparece el fantasma de una nena, la que además se hace notar golpeando las puertas del autobomba y demás rincones.

Según cuentan los bomberos “víctimas” de este inexplicable hehco, anteriormente en el mismo edificio cuentan que se vivieron situaciones similares, por lo que el grupo que cumple funciones en el lugar ya están acostumbraods, aunque juran que el “susto nunca se pasa”.

Extraño suceso

.

Los hechos se registraron en el cuartel de bomberos de la localidad de Juan Bautista Alberdi, tras reiteradas apariciones y luego de varias experiencias como testigos de algo inusual, y llamativamente cotidiano. Incluso, miembros del citado cuerpo filmó lo que ellos citan como “la aparición del fantasma de una niña”. José Miguel Valdéz, uno de los voluntarios recordó: “Esto pasa hace muchos años. Yo cumplo la guardia de los viernes, de 13 a medianoche, y siempre quedo solo. Fui aspirante dos años y en 2020 entré de bombero. Desde el principio sentía que me estaban observando”.

Hay un video

Además del relato de los testigos de este posible caso, tan extraño como escalofriante, hay pruebas en video. Las mismas fueron publicadas en las redes sociales de Alberto Infante, un periodista local, y en ellas se observa nítidamente como una camilla del cuartel parece cobrar vida y empieza a moverse por sí sola.

En tanto, mientras parte del equipo de bomberos estaba acomodando una de las salas de descanso del lugar, nuevamente la camilla se corrió sola. Tras esta situación, Valdéz recordó: “Hace poco, hará como dos o tres guardias atrás, vi una criatura de unos 4 años, por la estatura pienso, qué cruzó y se metió de cabeza en el cuarto que usamos para dormir. Ahí se paró y me observó. Cuando entré a la pieza se me puso la piel de gallina, pero no había nadie”.

Más casos: mismo lugar

Otro bombero, apodado “Pupi”, además recordó que una de las primeras cosas “así de raras” que vivió en el cuartel fue cuando, “un día estaba viendo videos de esos chistosos, y vi una criatura que se asomó por la ventana del lugar. La sombra esa sacó la cabeza y se volvió a agachar, ahí nomás salí pero ya no había nada”.

No pasó mucho tiempo de esto hasta que escuchaba como se caían los extintores al piso, las puertas se golpeaban y al intentar saber que pasaba, la actividad se detenía.

“Salí corriendo a ver porque pensé que estaban queriendo robar, y cuando me meto en la habitación en donde había escuchado el ruido estaba todo en orden, como si lo hubieran tirado y acomodado ahí nomás”, explicó y para concluir añadió que los sonidos de golpes son frecuentes: “También se siente que golpean en la parte de atrás de los camiones”.

Conclusiones

.

Los hechos son contundentes a partir de las pruebas, y la experiencia paranormal vivida por estas personas, refleja a las claras que aún continúan sucediendo este tipo de episodios. Estos no solo despiertan el temor de muchos, sino también la curiosidad de infinidad de gente que conoció lo que allí pasa. Es que fueron más de una decena los uniformados quienes citaron haber vivido al menos una de estas atemorizantes situaciones.

Sucede que todos ellos suelen cubrir largas guardias nocturnas, períodos en los cuales, muchas veces parecería acrecentarse dicha actividad. Por último, otro grupo de bomberos indicó en rueda informal, que: “todas estas situaciones tienen puntos en común. Creemos que lo que se reveló en las imágenes, es lo mismo que golpea las puerta del autobomba, desordena y ordena haciendo un ruido tremendo y siempre está tratando de exponerse”, aunque juran que desconocen un posible origen del caso y el porqué de toda esta llamativa situación que despertó la curiosidad de propios y extraños.

En cuanto a las pruebas, nada hace suponer que las imágenes fueran trucadas, trabajadas o que se trate de una puesta en escena. La noticia no sólo fue cubierta por medios locales, sino también rapidamente todo notoriedad entre los portales esotéricos de todo el mundo.

De todas maneras, sería más que interesante que algún grupo de investigadores de probada reputación, seria y honesta, pudiera acceder a esas instalaciones, e investigar convenientemente, siempre que las autoridades del cuerpo de bomberos así lo permitan. (Fuente: eltucumano.com)

.

MUSEO DE BOMBEROS

En Estados Unidos, el cuartel de bomberos N° 3, de Key West, es uno de las más antiguos del estado de Florida y fue transformado en museo. Desde siempre, allí los hechos paranormales parecen ser moneda corriente.

El lugar funcionó como tal entre 1907 y 1998, mientras que en su inauguración, trabajaban 12 uniformados pero tenía 200 voluntarios adicionales por lo que fueron conocidos como Sunnysouth Engine Company y Tiger House Company.

Así las cosas, la leyenda empezó a tomar volumen y ahora la pregunta frecuentes es ¿hay fantasmas en la estación de bomberos? Expertos en el tema aseguran que sí, además hay orbs raros, apariciones completas y hasta dos grupos de investigaciones indicaron que está embrujado.

.

Los fenómenos también se hacen presentes en fotos. Por ello, el equipo de Messenger Paranormal pudo capturar más de cien imágenes que revelan orbs. Algunas fotografías exponen objetos brillantes en lugares sin luz. En tanto, el curador del museo, Rich Siniscalchi, recordó que un nena también hacía de las suyas en el sitio. “Era una foto de grupo y en ella estaba la imagen de una pequeña niña afroamericana", vestida en la época de los primeros días de la estación.

Pero claramente ella no pudo haber estado allí”. Además, hay pruebas de “colchones moviéndose solos” y “neumáticos de bicicleta pinchados”, cuando en la zona no había gente posible par hacer semejante maldad. Este y otros misterios envuelven al “aterrador” museo de otro cuartel.