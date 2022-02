En estos tiempos es muy común ver publicaciones paranormales en las redes sociales. Por lo general, los usuarios de Tik Tok suelen compartir muchos videos en los que se ven "cosas raras". Ahora, resulta que Tomás Castellanos, un usuario de Twiter compartió un extraño momento que vivió mientras se sacaba una foto con su teléfono óvil.

"De los pocos momentos en los que deseo que mi sensor de reconocimiento facial esté defectuoso", escribió @despacillo en la red social. Resulta que en el tuit se ve una captura del momento en el que Tomás quería sacarse una foto y el sensor de reconomiciento facil no sólo mostro la cara del chico, sino que reconoció a dos personas más. ¡Un fantasma!

De los pocos momentos en los que deseo que mi sensor de reconocimiento facial esté defectuoso pic.twitter.com/JO54jJpDYG — Tomás Castellanos ⎊ (@despacillo) February 11, 2022

El sensor reconoce la cara de Tomás como "asustada". Pero, lo extraño está detrás de él: hay alguien que está "enojado" según el sensor ya que es un género desconocido. Además, más cerca de la puerta de la habitación se reconoce otra cara que tampoco se sabe el género pero, a diferencia del anterior, este está "muy enojado".

Ante el miedo y la incertidumbre, Tomás compartió lo que le tocó vivir en Twitter y algunos usuarios le escribieron que se trataba de un fantasma y le mostraron que a algunos también les ocurrió lo mismo.

"Eso lo dirás por ti", escribió un seguidor y subió una foto en la que le había ocurrido el hecho paranormal.

eso lo dirás por ti pic.twitter.com/k1GEuBzWd2 — alonvicc (@alonvicc) February 11, 2022

"Si tu sensor está en lo cierto, tienes a 2 personas viviendo en tu casa que no te están pagando el alquiler", escribió bromeando un seguidor para esquivar el momento de tensión que vivía el muchacho.

Otra persona le aconsejó: "un modo para espantar a los fantasmas, es hacer ruido,.odian las palmadas. Y los espacios abiertos, y la luz. Abre, ventila , y haz ruido. Luego puedes probar la camara a ver si da resultado".

Algunos seguidores quedaron sorprendidos y decían que lograban ver "dientes" de "alguien". "Pónganle luz a la pantalla lo máximo posible y se ve los dientes como gruñendo, que miedo", expresó una mujer.

Una persona le advirtió de que alguien lo estaba observando o le "iban a robar". "Fuera de bromas detectó algo", dijo esta persona para que Tomás tenga cuidado sobre la extraña situación en su casa.

Por último, la gente le pidió que "salga de ahí". Este caso fue tan raro que incluso personas que no conocen a Tomás le pidieron que no arriesgue su vida. "Amigo no te conozco pero o salis de ahí o mañana te sacan metido en un cajón".