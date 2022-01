En sus seis años de experiencia como explorador urbano, Elliot Ward nunca había encontrado algo tan espeluznante como los sonidos que escuchó en su última visita a Woolton Hall. El hombre de 34 años lleva visitando la gran casa solariega por más de media década, pero no fue hasta su visita más reciente que logró capturar en video dos susurros espeluznantes, así como una sombra extraña que cruzó la habitación.

En el video publicado en su canal de YouTube, Nada más que Elliot, el explorador recorría la mansión en el suburbio inglés de Liverpool cuando su cámara captura un susurro peculiar que pregunta "¿Puedes mostrarte a mí?". Cuando entra en una segunda habitación, la cámara captura el movimiento de una sombra, una figura rápida que cruza la habitación frente a él.

La tensión del video aumenta cuando Ward llega al lugar donde vio la sombra y se puede escuchar una nueva voz susurrando solo una palabra: "consolidación". Ward manifestó, en diálogo con el medio local ECHO: "Escuché un par de cosas mientras instalaba, pero pensé que solo eran palomas".

"La forma en que llevo a cabo mis investigaciones paranormales es que espero hasta que esté de regreso y tenga todo el metraje para poder repasarlo. Cuando estoy allí, siempre me digo a mí mismo que podría ser solo un susurro de mi chaqueta o mis pasos", continuó su relato.

"No escuché el primer susurro cuando estuve allí, pero después de caminar hacia donde estaba el sofá escuché el pequeño susurro. No me quedé en esa parte del edificio por mucho tiempo y generalmente no tengo miedo. Pero esta vez seguí adelante, así que me pregunté por qué me fui tan rápido", reconoció.

Para Ward lo paranormal no es imposible, pero durante sus recorridos siempre se mantuvo escéptico a sonidos extraños, buscando explicaciones basadas en el sentido común: "Vi un fantasma cuando era más joven, así que siempre he creído en lo paranormal. Pero siempre busco una explicación antes de terminar en lo paranormal".

"No puedo explicar cómo podría ser otra cosa en esta ocasión, no sé cómo otra cosa podría hacer el ruido que suena como esas palabras. Estaba asustado, emocionado y confundido cuando escuché las voces", agregó el youtuber, que se había acercado a la misteriosa mansión apenado por el deterioro que hoy cubre sus paredes. "El edificio es una gran parte de la historia de la ciudad, por lo que estar allí es una experiencia increíble", afirmó, aún enamorado de la historia del edificio a pesar de su reciente e inexplicable experiencia.