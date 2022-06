El domingo, a eso de las 2 y media de la tarde, mi compañero de Crónica HD, Esteban Godoy Vallejos, me envió un mensaje alertándome sobre el interés de una persona de ponerse en contacto conmigo para decirme algo importante, vinculado con los OVNIs. Soy de los que piensan que siempre está bueno escuchar primero, para después ver si es un charlatán más o, por el contrario, es alguien que dice la verdad.

Le pedí a Esteban que le pase mi teléfono y así poder entablar un diálogo. Haciendo un poco de memoria, la frase textual de Godoy, fue: “Tiene un mensaje de los extraterrestres para vos”. Con el paso de las horas, y ante la duda, decidí escribirle, presentarme y escuchar que tenía para decirme tan relevante.

A continuación, comparto con ustedes el contenido de los mensajes que recibí mediante un servicio de mensajería en línea. El primero: “Hola, soy ------------------, tengo 48 años, y hace mucho tiempo, vengo recibiendo mensajes telepáticos, de los alienígenas grises; durante todos estos años, me asignaron varias misiones, y en este momento, lo que estoy haciendo, es cumplir una de ellas. Mi misión es, transmitirte, un mensaje que ellos tienen para vos; antes, me veo obligado a hacerte algunas aclaraciones, este mensaje que ellos te mandan a vos, es como si le entregaran a un granjero, una semilla, una semilla que no existe en este planeta. Una semilla que puede dar frutos inimaginables. Ellos, los grises, te eligieron a vos Marco Bustamante, porque vos sos en este momento, el único ufólogo televisivo que hay en nuestro país. Ellos consideran que es muy importante tu trabajo”, asegura.

.

El segundo audio, contiene específicamente el mensaje, que esta persona quería tenía para mí: “Nosotros, los grises, somos reconocidos mundialmente en este planeta, sin embargo, nadie nos conoce. Nosotros, los grises, hemos firmado varios acuerdos con las potencias mundiales de este planeta, y con varios gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, jamás han cumplido con lo pactado. Ninguno de nuestros acuerdos fue cumplido, absolutamente todos nuestros acuerdos fueron violados. Nosotros, los grises, necesitamos tratar directamente con los seres humanos. No queremos hacer más tratos con los gobiernos, queremos tratar directamente con los seres humanos. Queremos bajar, mostrarnos. Tratar directamente con el pueblo. Queremos mostrarles que nosotros, podemos ayudar a la humanidad. Lamentablemente, a lo largo de todos estos años, los gobiernos, nos han demostrado que no les importan los seres humanos, ni la evolución de su especie. Existen otras especies alienígenas que han firmado, otros acuerdos con diferentes gobiernos y potencias mundiales en este planeta, los resultados son negativos. Todos los seres humanos pueden darse cuenta de que los resultados son negativos”.

El tercer audio habla sobre la intervención: “Nosotros queremos intervenir, para ayudarlos a evolucionar y restaurar este planeta. Ya no podemos seguir haciendo acuerdos con gobiernos ni potencias. Nos han demostrado que no les interesa. Queremos tratar directamente con los seres humanos”, replica.

.

Y continúa: “Nosotros necesitamos una sociedad que nos reciba, un lugar en el que podamos bajar, nosotros no queremos permitir que se sigan destruyendo los seres humanos. Necesitamos mostrarles, que somos seres positivos, que podemos ayudarlos. Estamos dispuestos a bajar a la tierra, mostrarnos públicamente y de manera pacífica. Tenemos la tecnología para hacerlo cuando queramos y donde queramos. Por eso, Marco Bustamante, te elegimos a vos, para que trates de transmitir, hacerle saber a la humanidad, que nosotros, los grises, queremos bajar”, concluye.

En el final, el interlocutor se excusó de seguir hablando y pidió disculpas. Me prometió otra charla, en otra oportunidad. Asegura que queda agotado después de servir como canal entre la especie alienígena y un receptor, en este caso yo. Hasta este momento, no volvió a comunicarse conmigo.