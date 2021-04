Por Marcelo Peralta Martínez

Sin descanso. Extraños episodios fueron registrados por una familia en Pennsylvania, Estados Unidos, la que debió a recurrir a la experiencia de un grupo de especialistas en fenómenos paranormales para que la actividad cesara en su hogar. Según reveló el clan, todo empezó cuando a los pocos días de mudarse comenzaron a padecer todo tipo de actividad, lo que al principio definían como algo insólito, aunque luego se tornó habitual.

Sucedía, por ejemplo, que “las cosas se movían solas, en la noche los ruidos eran tremendos, parecía que había gente viviendo en nuestra casa”, recuerda el padre de la familia. El matrimonio llegó a jurar que su propiedad estaba embrujada y que era imposible seguir viviendo así.

Por suerte ara ellos, todo volvió a la normalidad cuando recurrieron a un equipo destinado a deshacerse de los espíritus fantasmales no deseados, que al finalizar su trabajo dijeron haber detectado 12 entidades. ¿Qué mal acechaba la propiedad? Aquí van los detalles de una historia paranormal que concluyó en un final feliz.

Cómo era la cuestión

Los insólitos hechos comenzaron poco después que la familia Smtih Schulze se mudara a Palmearon, en Pennsylvania, donde día a día fueron notando visitas y compañía no deseada de entidades. Objetos moviéndose. Cosas cambiadas de lugar. Puertas y ventanas que se cerraban, fueron algunos de los primeros indicios. Luego, “ruido. Mucho ruido. Parecía una mudanza constante. Como si cambiaban de lugar los muebles.

En el sótano, ya a cualquier hora del día hasta se escuchaban voces y risas”, indicó la señora Linda Smith Schulze. Con el correr de los meses, el matrimonio deci dió convocar a un grupo de expertos llamados High Spirits of Palmerton Paranormal (HSPP). Este equipo local se dedica a la investigación de casos paranormales, pero sólo en la zona de Palmerton. Fue la misma Linda quien angustiada buscó ponerle punto final a los inusuales hechos.

Según recordó, fue un día en particular cuando dijo: “Hay algo en esta casa. No está bien. No es agradable. No se siente bien. Vamos a traer un equipo de expertos porque acá tenemos fantasmas”. De esta manera, convocó al grupo HSPP quien intervino la propiedad despejando el área de toda oscuridad.

Pedido desesperado

La actividad en la casa familiar culminó después que los expertos, tras un exhaustivo recorrido, llegaron hasta el sótano de la vivienda. Allí, hicieron una serie de preguntas las cuales les permitieron ganar tiempo hasta tomar una batería de imágenes, con los equipos que portaban.

Entre estas capturas, los especialistas capturaron a una figura en movimiento que describieron como con forma de palo y que en apenas una milésima de segundos se esfumó. Al concluir las tareas, el HSPP determinó en su informe que “fueron identificados 12 entidades fantasmales”.

Uno de sus integrantes afirmó que, tras ciertos servicios, se pudo realizar la limpieza y elevación de almas en pena, “las cuales fueron enviadas a descansar en paz”, expresó, al tiempo que garantizaron que se hizo una bendición en toda la casa. “Estamos eternamente agradecidos con el equipo. Realmente lo estamos, es ver para creer, sí, pero cuando estás pasando por esto, a veces parece que uno está loco...pero no lo está”, dijo sorprendida la señora Smith Schulze. Alguien que, ahora, cree que los espíritus fantasmales existen realmente.

LOS ESPECIALISTAS

HSPP, UN EQUIPO BIEN CALIFICADO

El grupo High Spirits of Palmerton Paranormal es muy conocido en todo Pennsylvania. Su credibilidad está basada entre otras cosas porque solo atienden en su zona, sin expandir sus conocimientos a cosas que ocurran en otra región. Tal como indican en sus preceptos, esto les permite “analizar a fondo un área, y unir posibles contactos entre los diferentes casos”.



Según recordó la fundadora y médium psíquica, Laurissa Rex, ella y su esposo Allen comenzaron el grupo. “Nos metimos para ayudar a la gente”, explicó Allen y agregó: “Lo hacemos gratis. Estamos realmente ahí para ayudar a las personas a responder las preguntas que podrían estar haciéndose si están viviendo actividad paranormal” coincide el matrimonio para añadir que “sabemos que no todos creen, pero no deben apresurarse a juzgar. Es decir, mirá la evidencia con una mente abierta. Mirá al equipo paranormal, mirá los datos que hay mirá que no somos como otros grupos paranormales. Estamos muy interesados en la evidencia que detectamos, no los sentimientos que tenemos”.

Por último, los Rex destacan la colaboración de la investigadora Kandise Hickox quien se sumó al equipo.

El símbolo de la HSPP.

