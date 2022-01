Las historias sobre seres extraterrestres ocupan las páginas de diarios, revistas y libros desde hace largo tiempo, y en esta época de tecnología avanzada, los celulares son fieles protagonistas de avistajes o hallazgos poco explicables.

Tal es el caso de los ocurrido en la noche del jueves en diversos puntos de las provincias de Mendoza, San Juan y hasta en Chile, sitios donde pudo verse una extraña luz desplazándose por el cielo.

El cielo mendocino fue el escenario de una atípica postal en la cual las redes sociales fueron protagonistas por la cantidad de fotos, videos y teorías, que incluyeron los testigos del episodio y que ya la vinculan con Objetos Voladores No Identificados (OVNI).

Lo cierto es que, entre tantas teorías existe una explicación lógica, coherente y hasta cientíica que podría explicar este halo de luz que se vio en el cielo mendocino (sobre todo en la zona de Cacheuta, Potrerillos, la Dormida y Junín), aunque también fue observado en otros puntos, como en San Juan y Chile.

Lo más probable es que esta presencia extraña no haya sido más que un satélite, uno de los tantos que la firma Starlink ha puesto en órbita desde 2019 (son más de 700). Encabezada por el excéntrico Elon Musk, esta empresa se propuso crear toda una constelación de más de 42.000 satélites y que buscan conectar a internet a todos los rincones del planeta Tierra, hasta los más recónditos.

Mendoza: ¿Cuál es la explicación?

Más allá de que la explicación referida a que se trata de uno de los 700 satélites que están en órbita desde hace casi 3 años es la más aplicable a la razón y a lo empírico, no hay ninguna confirmación fehaciente todavía de que la luz extraña pertenecía a uno de estos cuerpos. Entonces, al no haber confirmaciones, tranquilamente esta pasa a ser una de las tantas teorías, de las tantas posibilidades; pero no la única.

Según se observa en los videos y fotos en las redes (y que complementa las declaraciones de quienes fueron testigos de este cuerpo extraño en el cielo), durante algunos segundos se pudo ver una especie de línea iluminada dibujada en el cielo. Lo que sí queda claro, más allá de las teorías, es que esta línea se movía en una clara dirección e iba dejando su estela en la medida en que avanzaba, aunque tampoco fue del todo claro el recorrido ni la forma ya que estaba bastante alejado.

Hasta tanto haya alguna confirmación (si es que la hay), vuelve esa pregunta que la humanidad se ha hecho desde siempre: ¿estamos realmente solos en todo el universo? ¿Y si realmente Fabio Zerpa tiene razón y hay marcianos entre la gente?