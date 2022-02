Un usuario conmocionó a TikTok con el extraño y perturbador video de la situación que vivió su bebé cuando jugaba en su dormitorio. El preocupado padre asegura que su hija fue atraída de la cama al piso y luego arrastrada debajo de dicho mueble por algo que el hombre solo pudo describir como fuerzas fantasmagóricas.

En las imágenes, la pequeña niña está acostada encima de su cama, balanceando su cabeza sobre el borde del mueble para mirar algo debajo de ella. Luego de unos segundos, podemos ver como baja al piso y comienza a arrastrarse debajo de la cama, más y más hasta que solamente podemos ver sus pies. Durante todo el video, se puede escuchar a la niña gritar por su "mami".

El usuario responsable del video, @joshdean0222 en la plataforma, reveló en la leyenda del popular clip que su esposa cree que su hija se metió debajo de la cama por su cuenta, pero que él cree que "claramente algo la jaló". Las imágenes, que aparentemente fueron tomadas con un monitor para bebés en la habitación de la niña, fueron vistas por más de 16,7 millones de usuarios.

Muchos de los usuarios de la red social china comparten las dudas de la esposa sobre la supuesta actividad paranormal observable en este caso: "La explicación lógica es que ella quería su juguete y fue por él, luego se dio cuenta de que estaba atascada o se asustó porque estaba oscuro", comentó uno de ellos. "Obviamente, el niño se metió debajo buscando un juguete y luego lloró porque no sabía cómo salir", escribió otro, llamando a la explicación "sentido común".

.

Sin embargo, los internautas menos escépticos instan al padre a "limpiar esa casa" y no dejar que la niña "se pierda de vista". "No hay forma de que ella estuviera asustada y llorando mami y simplemente siguiera arrastrándose por ahí debajo", escribió un espectador. "Experiencia personal, esto es horrible y aterrador, por favor vaya a su iglesia local y pida un poco de agua bendita y bendiga la habitación, si no toda la casa", aconsejó otro.

El padre publicó varios videos de seguimiento respondiendo a los cínicos. En un video, el padre revela que no hay nada debajo de la cama. "¿Qué juguete podrías estar persiguiendo?", le pregunta retóricamente a su hija. "Nada."

También publicó imágenes que revelan lo que sucedió después de que la "tiraron" debajo de la cama. Un video muestra a la niña llorando por sus padres durante cerca de un minuto; otros muestran a la madre de la pequeña entrando en la habitación y consolándola.

El TikToker también publicó videos que presentan otros casos de actividad "paranormal", incluido uno que presenta una "voz" que le dice a su hija que "se acueste". Los padres afirman que intentaron filmar debajo de la cama, pero que el teléfono del padre no funcionó cuando trató de ver y publicar las imágenes.