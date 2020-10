Por Jorge Fernández Gentile

paranormales@cronica.com.ar

Lo que menos se podía esperar en estos agitados días por los que atraviesa la humanidad es que apareciera una mini luna, probablemente metálica, potencialmente de origen terrestre, orbitando nuestro planeta. Si, tal cual. Eso está a punto de suceder, y no se puede mensurar si podría generar consecuencia para los humanos, aunque primero habrá que confirmar que no es un asteroide "normal", de los muchos que, circundan el espacio, y que en este caso se acercó a nosotros.

Está visto que no nos vamos a olvidar fácil de este 2020. Es que parece que no le va a faltar nada, cuando llegue al balance final. Hagamos un raconto: además de esta pandemia letal del Covid-19 que sigue matando sin una vacuna que la detenga, hay que sumar incendios forestales que increíblemente se están multiplicando en muchos países y han comenzado a contaminar el aire limpio que necesitamos.

.

Agreguemos las enormes islas flotantes de basura que crecen cada día en todos los océanos, más la aceleración del deshielo de los polos, sumemos los conflictos económicos, sociales y raciales que no cesan, todo envuelto en polémicas elecciones en varios países, y si a eso la coronamos con una grieta que ya es global y no una exclusividad argentina, completaríamos un combo colosal como para que arrojar al 2020 al cesto de la basura, cuando culmine el 31 de diciembre. Pero no, hay más... Sí, apareció una pequeña luna, un pedazo de algo que está en camino de entrar en la órbita terrestre para posicionarse a unos 43.500 km de distancia.

Es verdad, no sería un asteroide, lo que en principio debería considerarse un alivio, ya que simplemente podría tratarse basura espacial vieja, que está regreso, y hasta ahí debería llegar. Al menos, eso es lo que piensa el doctor Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. El investigador explicó recientemente que cree que el objeto es un antiguo cohete propulsor que salió al espacio en la década de 1960. Su nombre ahora ha sido bautizado, simplemente, como Asteroide 2020 SO.

Paul Chodas indicó que podría tratarse de chatarra espacial de regreso al planeta.

.

Opinión calificada

Chodas le explicó a la CNN que sospechó que este objeto recién descubierto, 2020 SO, es un antiguo cohete propulsor, "porque está siguiendo una órbita alrededor del Sol que es extremadamente similar a la de la Tierra, casi circular, en el mismo plano, y solo un poco más lejos del astro en su punto más lejano". El científico agregó que "ese es precisamente el tipo de órbita que seguiría una etapa de cohete separada de una misión lunar, una vez que pasa por la Luna y escapa a la órbita alrededor del Sol". Y agregó que es poco probable que un asteroide haya evolucionado hacia una órbita como esta, aunque aclaró que esta posibilidad "no es imposible".

Es probable que el objeto entre en una órbita distante alrededor de la Tierra a finales de noviembre. Si es un asteroide, se consideraría una miniluna. Sin embargo, si se trata de un cohete propulsor como sospecha Chodas, será solo otro pedazo de basura espacial flotando por el espacio.

«Aproximadamente en un mes tendremos una indicación de si 2020 SO es realmente un cuerpo de cohete, ya que deberíamos comenzar a poder detectar el efecto de la presión de la luz solar en el movimiento de este objeto: si realmente es un cuerpo del cohete, será mucho menos denso que un asteroide y la ligera presión debido a la luz solar producirá un cambio suficiente en su movimiento que deberíamos poder detectar en los datos de seguimiento", dijo Chodas.

FUENTES. NASA // CNN