Mientras las miradas de las personas están puestas en varios temas que recorren el mundo, los fenómenos ufológicos parecen no tener descanso y menos ante una pandemia de Coronavirus, que sigue dando de qué hablar. Así, una pareja se encontraba conduciendo en la carretera A303 a las afueras de Mere, Wiltshire, filmó un misterioso objeto volador no identificado (OVNI) que volaba hacia donde se encuentran los extraños monumentos de Stonehenge y no tardó mucho en convertirse en viral en las redes sociales.

El video fue captado el 31 de octubre del presente año por Tash Minto y Tony Waterhouse. A simple vista, en las imágenes se puede observar un objeto volador de forma circular, plano y con luces muy intensas de color blancas. Ante semejante presencia, Tash decidió tomar su celular y captar lo que estaban presenciando.

Declaraciones

Ambos testigos luego de mostrar el filme por las redes, señalaron que el OVNI se dirigía hacia Stonehenge, situación que en el video muy poco se puede apreciar, ya que la pareja se encuentra en movimiento dentro del auto y el objeto volador parece quedar estático en el lugar. Pasado apenas unos minutos, Tash comentó que el OVNI simplemente desapareció de su vista sin dejar rastro alguno y no entendió nunca a dónde se había dirigido, fue como si simplemente apagara las luces y nunca más se pudiera ver.

"Salió de la nada y desapareció con la misma rapidez", dijo Waterhouse al diario británico Daily Star. Frente a una experiencia nunca antes vivida, tanto Minto, especialista en marketing, como Waterhouse buscaron una explicación lógica y racional a aquel enigmático avistamiento. Varias fueron las conclusiones tanto de las personas allegadas a la pareja, como de los usuarios de las redes sociales que miraron el video, las teorías van desde drones volando todos juntos a modo de broma, e incluso que se trate de la luna pero de una forma bastante extraña. Además de las reflexiones escépticas ante un posible fenómeno paranormal, no se descartó que se trate de un origen extraterrestre.

Con tantas ideas en la cabeza sobre lo visto en la ruta, Minto explicó en la entrevista que "Tony siguió mencionando que era como los Expedientes X y le dije que se detuviera porque no parecía natural. Soy un gran admirador de la naturaleza y esto no parecía provenir de nada como el Sol o la Luna, era como si fuera algo artificial. Tony dijo que definitivamente eran hombrecitos verdes", declaró Tash Minto. Y añadió que "creo que sí están ahí afuera, no serán muy pequeños. Creo que son gigantes".

Viralización del video

Al pasar los días el video se hizo viral en las redes sociales. Muchos internautas señalaron que aquel objeto que se dirigía a Stonehenge es otra prueba de la existencia de extraterrestres en nuestro planeta y de cómo estos utilizan antiguos monumentos para desplazarse a través de los mundos. Ante esta hipótesis aún no comprobable, otros usuarios dijeron que su presencia en la Tierra es por otra razón muy diferente.

VIDEO: (Ocurrió en horas de la noche)

Luego de la noticia publicada en un diario británico y el furor del video en las redes sociales, varios fueron las filmaciones reveladas por más personas que circulaban por el lugar, y que daban cuenta de la presencias de OVNIs.

¿El Gobierno sabía lo que podía suceder?

El 12 de noviembre el gobierno británico permitió la construcción de un controvertido túnel de carretera bajo Stonehenge. En aquel momento, el secretario de transporte descartó la recomendación de los inspectores de planificación y aprobó una orden de consentimiento de desarrollo, la cual le permitirá a la carretera A303 convertirse en un túnel de doble calzada debajo del monumento histórico.

Lo más llamativo de estos relatos, es que activistas ecologistas y arqueólogos, entre otros, acogieron la decisión con consternación, pero además, varios advirtieron sobre nuevas presencias de extraterrestres para modificar la base del monumento.

Las advertencias indicaban que razas extraterrestres viajarían de todo el universo para protestar contra el proyecto que cambiaría por completo la base de energía del monumento.

Por eso, frente al video que se difunde por las redes, esta idea se fue instalando en las personas y es el más replicado en la ciudad.

En febrero de 2019, un hombre que se encontraba paseando cercano al monumento, comentó que vio el rasto de vapor, semejante al de un cohete cuando es lanzado al espacio, pero el mismo provenía del centro de Stonehenge. Hasta el momento no se sabe cómo se formó.