Desde el martes de esta semana circula el rumor de que los pasajeros y tripulantes del vuelo de Aerolíneas Argentinas AR 1844, que se desplazó desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, fueron testigos de un OVNI (Objeto Volador No Identificado).

El acontecimiento, según informó el diario local La Opinión Austral, habría ocurrido al prinicpio y en la recta final del viaje de tres horas. El vuelo partió minutos antes de las 21 del martes desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y aterrizó 18 minutos antes de lo previsto en el aeropuerto Gobernador Ramón Trejo Noel, de Río Grande.

Durante el despegue, los pasajeros notaron la presencia de una extraña forma esférica anaranjada que se encontraba justo al lado del avión, como si lo estuviera escoltando. Asombrados, varios tomaron sus celulares y registraron aquel momento en numerosos videos, que posteriormente se hicieron virales en las redes.

Una vez que el vuelo ya había iniciado, la esfera naranja, aseguran quienes estuvieron como testigos, se esfumó de su vista. No obstante, los pasajeros no podían salirse de su asombro: varios afirmaban haber presenciado lo mismo, e incluso detallaron que la extraña forma cambiaba de diámetro y de color antes de desaparecer, indicó el medio local.

No obstante, el susto y la emoción no terminó allí, dado que minutos antes de que el avión aterrizara en la ciudad del norte fueguino, el presunto OVNI volvió a aparecer y a desaparecer en un breve lapso de tiempo. El diario indicó que algunos afirmaron que una mujer lloró espantada por lo sucedido, ya que por un momento temieron que aquella cosa se estrellara con el avión.

Frente a estas versiones que circularon en las redes sociales, provocando una mezcla de entusiasmo y temor en los internautas, el titular del Aeropuerto de Río Grande, Alberto Luna, cortó de cuajo la fantasiosa historia: “Nadie comentó nada, el comandante no dijo nada, ni tampoco los pasajeros”, habría expresado según detalló el diario La Capital.

"En este país se dicen tantas estupideces… Es lo mismo que digamos que el dólar cuesta hoy $30", afirmó Luna a Radio Fueguina.

Es mentira, nadie comentó nada, el comandante no dijo nada y los pasajeros no dijeron nada… alguno lo habrá soñado. Yo les puedo decir por lo que he visto en el aeropuerto que esto es saraza.