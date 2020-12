Por Marcelo Peralta Martínez

Un extraño episodio tuvo lugar hace pocos días en el barrio Telefónico, de la provincia de Tucumán. Allí. una niña le dijo a su papá que, en la parte de afuera de su vivienda, había alguien, aparentemente una niña, que no conocía. Lejos de ser una vecinita, amiga o pariente la “nena” jugaba y llamó a la menor que seguía dentro su patio de la entrada.

Algo asustado, el hombre sacó su teléfono celular mientras su hija se corría del lugar y luego de escuchar un estremecedor grito le pidió que se quedara adentro, mientras filmaba. Ya más calmado, e dueño de casa revisó el video y fue entonces que pudo ver una sombra negra, detrás de un auto, justo en la dirección a la cual su hija parecía haber observado a otra nena. ¿Hay visos de realidad en este caso? ¿Qué pasó realmente? ¿Una nena fantasma quería jugar?

Secuencia

Cuando la familia terminó de cenar y faltaban pocos minutos para irse a dormir, el hijo de la pareja estaba mirando el celular y la hija jugaba en el patio de la entrada del hogar. La protagonista de esta historia es Bianca, quien estaba muy tranquila en su mundo cuando escuchó claramente que otra nena, quizá de su misma edad, la llamaba desde la calle. “Asustada, entró a la casa y me dijo: Papá, hay una nena jugando afuera”, reveló Daniel, el papá de la menor de edad.

Fue entonces que el hombre se decidió a ir a ver qué pasaba y recordó: “Salí, miré y nada. Le dije: No hay nada, mi amor. Pero me senté en el escalón del garaje y luego saqué el celular”. Fríamente el hombre comenzó a filmar sin saber que luego esas imágenes mostrarían más de lo que pudo ver cuando lo hacía. Sucede que cuando la nena salió, exactamente a los 6 segundos se escucha un desgarrador grito. Pasan unos segundos, Daniel le dice a Bianca: “Vení, vení para acá”.

Minutos más tarde, repasando las imágenes, tanto él como su pareja notaron que detrás del auto que está estacionado en su puerta, una sombra negra se desplazaba. Sorprendido y hasta con cierto temor, pero pero para dejar registro decidió compartirlo en sus redes sociales, donde rápidamente se viralizó.



Ante la consulta de la prensa local luego contó que: “cerca de la una de la madrugada es muy raro que haya niños jugando sólos en la calle. Y el grito me pareció muy raro. Le mostré a mi mujer el video que tomé con el celular y ella me dijo: “Subilo”, explicó. “Quedamos asustados y cuando observamos claramente el video, con mi mujer vimos una sombra detrás del auto estacionado, alguien asomándose. Pero eso lo vi solamente cuando vi el video, en la calle no vi nada”, dijo aun shockeado.

Por último explicó que no hay fraude: “El video no se editó, no se manipuló bajo ningún sentido. Está en mi celu tal cual se filmó ¿Qué ocurrió realmente? , no lo sé...”.

ESCALOFRIANTES: YA VIVIERON OTROS HECHOS

No es la primera vez que la familia vivió algo así. Según mencionó Daniel, “a veces pasan cosas extrañas o la nena escucha voces al oído”. Luego aseguró que en la casa no quieren saber “nada” con este tipo de eventos. “Tratamos de que Bianca no vea cosas así en la tele y la apagamos si mira algún programa con estas cosas que dan miedo”.

En tanto, Daniel reveló que la nena siempre le pregunta: “Papá, ¿eso no existe verdad? ¿Verdad que eso no existe?’”. Situación de la que ni el propio hombre sabe cómo salir. Sobre los susurros al oído dice que no llega a entender lo que pronuncian y que sucedió algunas veces, no siempre. ¿Quiénes visitan la casa? ¿Quién les habla al oído? ¿Qué ve Bianca? ¿Tiene una especie de conexión entre la a nena y la vivienda?. Muchas dudas.