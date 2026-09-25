Actividad paranormal: estaba en su habitación, una extraña figura blanca pasó detrás y vivió un escalofriante momento

Dos amigos vivieron un aterrador momento paranormal en la habitación de uno de ellos tras la aparición de una extraña figura blanca. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

El video fue compartido en TikTok por el usuario "leaanrrito" y ya acumula 2,2 millones de visualizaciones. En la grabación se observa a uno de los jóvenes sentado en una silla y al otro acostado en una cama.

A los pocos segundos, una silueta blanca empieza a aparecer lentamente en el patio. Se la alcanza a ver desde la ventana y se queda ahí durante un momento, como si estuviera observando la habitación.

El momento que hizo saltar por los aires a los amigos





La escena más inquietante ocurre cuando la silueta deja de verse en la cámara. En ese preciso momento, varios objetos que estaban sobre una mesa de luz salen despedidos por el aire.

Los chicos se levantaron sobresaltados de la cama y la silla. Según se desprende de la grabación, ninguno de ellos había notado la presencia que aparecía detrás de la ventana, por lo que recién después de revisar las cámaras se dieron cuenta de la extraña figura.

"Ya no sé qué hacer con esto", escribió el chico, y su publicación generó una gran cantidad de comentarios entre los usuarios de la plataforma.

Video: así el momento paranormal aterró a los amigos





Las reacciones al escalofriante momento paranormal

El video reunió 128 mil "Me gusta" y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios. "Tal vez sea un alma en pena que no puede trascender" y "Jamás abras las puertas en situaciones así", fueron algunos de los primeros comentarios que recibió la publicación.

Otros internautas aprovecharon para contar experiencias similares. "Yo vi una cosa similar en mi ventana. Tenía su cara pálida, sus labios eran rojos, tenía ojos de husky, estaba sonriendo y con una mano al lado de su cara. Solo me miraba sin perderme de vista", relató un usuario.

Tras la extraña aparición de la figura blanca, los amigos presenciaron una escena paranormal (TikTok/@leaanrrito).

La mayoría coincidió en que la escena les provocó miedo y señaló que, hasta el momento, no hay una explicación clara sobre lo ocurrido. Entre las respuestas, varios aconsejaron a los protagonistas que se mudaran y buscaran ayuda de personas especializadas en este tipo de situaciones.