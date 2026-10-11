¿Actividad paranormal? Grabó extraños movimientos dentro de su hogar y lanzó una inquietante frase: "Tengo problemas en la casa"

Los fenómenos paranormales generan opiniones divididas: mientras algunas personas creen que existen situaciones difíciles de explicar, otras buscan una causa concreta para cada episodio.

En medio de ese debate, un vecino de Chubut contó una particular situación que asegura estar atravesando en su vivienda.

Según relató, algunos objetos comenzaron a moverse de manera inesperada. La escena despertó curiosidad y dio lugar a distintas interpretaciones entre quienes conocieron el caso.

El episodio fue compartido en redes sociales y rápidamente aparecieron teorías que van desde posibles mecanismos hasta explicaciones vinculadas con lo espiritual.

"Tengo problemas en la casa": ¿Qué fue lo que ocurrió?

El protagonista comenzó a recorrer distintos sectores de la propiedad mientras mostraba lo que estaba sucediendo.

"Tengo problemas en la casa", expresó al comenzar, mientras dejaba en claro su desconcierto.

Poco después agregó: "No sé, che, qué loca". Además, aseguró que no había ninguna otra persona dentro de la vivienda.

El rollo de cocina que llamó la atención

Uno de los momentos que más sorprendió ocurrió sobre una mesa, donde había un rollo de cocina.

El objeto comenzó a desplazarse mientras el hombre observaba la situación y reaccionaba con sorpresa.

"No hay nadie más que tú en la casa", manifestó durante ese momento, convencido de que se encontraba solo.

El episodio se convirtió en uno de los principales motivos de discusión entre quienes conocieron lo ocurrido.

Una silla también comenzó a moverse

La situación no terminó allí. En otro sector de la propiedad, una silla también cambió de posición.

La reacción del vecino fue inmediata y mostró su enojo con la antigua vivienda.

"Tomá tu casa vieja, la c... de tu madre", expresó mientras continuaba mostrando el lugar.

Según contó, la antigüedad de la propiedad es otro elemento que forma parte de su relato sobre los episodios que asegura vivir allí.

Las explicaciones que dieron los usuarios

La historia generó rápidamente diferentes hipótesis. Algunos usuarios descartaron una explicación sobrenatural y apuntaron a posibles mecanismos.

Una de las respuestas fue contundente: "Cortale los hilos a las cosas y no se van a mover más".

Otros también plantearon que los objetos podían estar siendo desplazados de manera intencional.

Algunos hablaron de un posible fenómeno paranormal

Del otro lado, hubo personas que interpretaron la situación desde una perspectiva espiritual.

Entre las recomendaciones apareció la posibilidad de recurrir a la religión y contactar a un pastor cristiano para realizar una oración dentro de la vivienda.

De esta manera, el caso volvió a poner sobre la mesa una discusión habitual: si determinadas situaciones tienen una explicación concreta o pueden estar relacionadas con fenómenos que algunas personas consideran paranormales.

También sugirieron conocer la historia de la vivienda

Otra posibilidad planteada por los usuarios fue investigar el pasado de la propiedad.

La propuesta consiste en conocer quiénes vivieron anteriormente allí y determinar si ocurrió algún acontecimiento traumático.

Para algunos, esa información podría aportar contexto sobre las situaciones que el vecino asegura experimentar actualmente.

Creer o buscar una explicación

El caso terminó dividiendo las interpretaciones. Algunos se inclinaron por explicaciones relacionadas con hilos, mecanismos o movimientos provocados intencionalmente.

Otros prefirieron una mirada espiritual y consideraron la posibilidad de que detrás de lo ocurrido exista algún fenómeno paranormal.

Por el momento, ninguna de estas hipótesis fue confirmada. El relato del vecino, sin embargo, alcanzó para despertar la curiosidad y abrir un nuevo debate entre creyentes y escépticos.