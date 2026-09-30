Aterrador: dos amigos desafiaron a "Satanás" durante la noche en una plaza y tuvieron que salir corriendo

Las ocurrencias entre amigos suelen ser algo habitual, pero esta vez dos chicos llevaron una broma más allá y desafiaron a "Satanás". Como resultado, vivieron un momento paranormal que los hizo correr.

El episodio quedó registrado en un video de apenas 14 segundos que luego fue compartido en TikTok.

Ahí se observa a los dos jóvenes en una plaza, entre risas y juegos, hasta que deciden realizar un desafío relacionado con lo sobrenatural.

En un momento, uno de ellos le pide a la supuesta presencia que haga mover una de las hamacas. La respuesta llegó casi de inmediato.

"Si eres tú, manifiestate... Te reto a que...", se escucha decir a uno de los jóvenes en el video justo cuanto ocurre la actividad paranormal. El chico se pone de pie y la hamaca se mueve con fuerza hacia atrás.

Ante lo ocurrido, el joven sale corriendo desesperado y pierde el equilibrio pocos segundos después.

En el final de la grabación se observa cómo cae al suelo, antes de que el video se corte.

Video: así fue el momento paranormal que hizo salir corriendo a los amigos





La incógnita sobre el momento paranormal





El video fue publicado en 2025 y, hasta el momento, no surgieron datos que permitan determinar qué ocurrió realmente.

Tampoco se pudo establecer si la escena sucedió tal como quedó registrada o si fue algo "armado".

Más allá de este caso, en redes sociales circulan registros de personas que aseguran haber vivido experiencias similares vinculadas con lo paranormal.

Entre ellas aparecen situaciones relacionadas con el juego de la copa y otras prácticas asociadas a lo sobrenatural.

Para muchas personas, en cambio, "Satanás" no representa una presencia real, sino una figura vinculada con la tradición religiosa.

Dentro del judeocristianismo, es presentado como la personificación del mal, además de ser asociado con la figura del enemigo.

¿Quién es "Satanás" según las distintas religiones?





La figura del Diablo tiene distintos significados según cada religión, aunque con el paso del tiempo quedó asociada al mal, la tentación y los fenómenos sobrenaturales.

Cristianismo : se lo presenta como un ángel caído que se rebeló contra Dios y pasó a representar la tentación, el pecado y el mal.

: se lo presenta como un ángel caído que se rebeló contra Dios y pasó a representar la tentación, el pecado y el mal. Islam : es conocido como Iblís o Shaitán. Según la tradición, desobedeció una orden de Dios y desde entonces busca llevar a las personas por el camino de la desobediencia.

: es conocido como Iblís o Shaitán. Según la tradición, desobedeció una orden de Dios y desde entonces busca llevar a las personas por el camino de la desobediencia. Judaísmo: su papel es diferente al de otras tradiciones. No aparece necesariamente como una fuerza maligna independiente, sino como una figura que pone a prueba a las personas y actúa como acusador.

Satanás es una figura presente en distintas religiones (Imagen: InfoCatólica).

Más allá de las diferencias entre cada religión, Satanás quedó instalado en la cultura popular como una representación del mal y de aquello que genera temor por ser desconocido o difícil de explicar.

Con el paso del tiempo, esa imagen también fue alimentada por historias, leyendas, películas y relatos sobre fenómenos paranormales.