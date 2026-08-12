Cámara de seguridad captó una extraña figura durante el terremoto en Colombia y el video causó terror

Una chica y su abuela quedaron en medio de una insólita situación durante el terremoto en Colombia. Después de que ambas salieran de la vivienda por el movimiento sísmico, la cámara de seguridad registró una escena que muchos catalogaron rápidamente como paranormal.

En las imágenes se observa a la mujer mayor recostada en una de las habitaciones. En un momento, su nieta entra para despertarla y juntas se retiran del lugar ante el temor provocado por el sismo.

Unos segundos después ocurre algo inesperado. Con la habitación completamente vacía, la puerta de un armario empezó a abrirse lentamente y, en la abertura, algunos usuarios aseguran haber visto una silueta que parecía asomarse.

La grabación dura apenas unos instantes y la imagen no es demasiado clara, pero fue suficiente para despertar todo tipo de especulaciones en redes sociales.

Mientras algunos sostienen que se trata de una figura extraña, otros consideran que podría existir una explicación para lo que quedó registrado

Video: así fue el extraño momento que quedó registrado durante el terremoto en Colombia





¿Una presencia paranormal? El video que abrió todo tipo de teorías

La grabación no permite determinar si realmente se trata de una persona, una sombra o algún fenómeno paranormal. Sin embargo, el momento fue suficiente para despertar una gran cantidad de comentarios entre quienes vieron las imágenes.

Algunos usuarios señalaron que la puerta del armario, la iluminación, las sombras o incluso algún objeto ubicado en su interior podrían explicar la apariencia de una silueta humana.

Así la extraña figura apareció en el armario (Captura video).

Más allá de las distintas interpretaciones, ese pequeño detalle alcanzó para que el video comenzara a circular en redes sociales acompañado de teorías sobre una posible presencia paranormal.

La velocidad con la que este tipo de contenidos se comparte en internet permite que una grabación de pocos segundos llegue rápidamente a miles o incluso millones de personas. Así, una escena difícil de interpretar puede convertirse en un fenómeno viral y quedar abierta a todo tipo de explicaciones.

En X, el video ya superó los 5 millones de reproducciones y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios, con mensajes como "se ve una cosa culera en el armario" y "qué hay en ese closet".