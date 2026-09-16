Chofer de colectivo vio a un "pasajero" en el fondo, encendió la luz y se llevó un terrible susto

Un chofer de colectivo vivió un momento de completo terror durante un recorrido habitual. Notó que había alguien en el fondo y, al encender la luz para ver de quién se trataba, se llevó un fuerte susto.

La situación paranormal fue compartida en TikTok por el usuario "tomyarregu" y rápidamente llamó la atención de los usuarios. En pocas horas, el video ya superó las 500 mil visualizaciones.

En los primeros segundos de las imágenes se observa el "bondi" completamente a oscuras. En uno de los asientos del fondo, sobre la fila más larga, parece distinguirse la silueta de una persona sentada.

Ante la duda, el colectivero prendió las luces para comprobar qué había. Sin embargo, al hacerlo, no apareció nadie.

Lo intentó un par de veces más y el resultado fue siempre el mismo: con el colectivo a oscuras parecía haber alguien, pero con la luz encendida no se veía a ninguna persona.

Video: así chofer de colectivos se encontró con un "pasajero fantasma"





El momento, que según el propio usuario ocurrió en Mar del Plata, generó todo tipo de teorías entre quienes vieron las imágenes. Muchos lo vincularon con una posible situación paranormal.

"Tenés que gritarle y echarlo. Así se van", escribió uno. Otro, en cambio, le advirtió: "Yo vi una peli donde hacían eso y no termina bien. Dejá de prender y apagar la luz".

La extraña figura con la que se encontró el chofer de colectivos (TikTok/@tomyarregu).

Otros internautas se tomaron la situación con humor. "Un miedo, andá escuchando Floricienta así se hace mas pasable", comentó uno. "Muerto, pero no boludo. Va sentado", manifestó otro.

"Se murió esperando que arranque en vez de jugar con la luz"; "Es la sombra de la ventana"; "Si se llega a mover, corremos juntos"; "Yo que vos dejo la luz prendida", fueron otras de las reacciones que dejaron los usuarios de TikTok.