De terror: encontraron una extraña muñeca dentro de una bóveda en el cementerio y el video causó escalofríos

Una familia que visitaba un cementerio se encontró con una extraña escena al descubrir una muñeca dentro de una bóveda.

La figura estaba rodeada de telas, flores y varios objetos, lo que rápidamente generó especulaciones entre quienes vieron las imágenes.

"Mirá, vení, mirala, mirala", expresó una de las mujeres al notar la presencia de la muñeca mientras la grababa con su celular.

Cuando acercaron la cámara para verla mejor, la particular posición de la figura hizo que la situación resultara todavía más llamativa.

En medio de la sorpresa, uno de ellos sumó una inquietante posibilidad: "¿Te imaginás que te abran los ojos?".

La extraña muñeca que apareció en el cementerio (TikTok/@alexiiatarot).

Además de la muñeca, alrededor había flores, guirnaldas, cajas y otros objetos cuyo origen no lograban determinar.

"Esto me llama mucho la atención, o sea, no sabés qué es", comentó uno de los protagonistas mientras intentaba identificar lo que había.

El cementerio en cuestión es el que está ubicado en el barrio de Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires.

Video: así encontraron la extraña muñeca dentro de la bóveda del cementerio





Los objetos con los que se encontró la familia en el cementerio

Durante el recorrido, la familia también encontró otros objetos en distintos sectores del lugar, lo que aumentó la curiosidad por conocer su origen.

"Para mí es algo que metieron ahí", señaló uno al observar lo que había dentro de la bóveda.

Poco después, al revisar otra parte de la construcción, repararon en la presencia de más elementos y uno de ellos comentó: "O sea, hay flores".

Qué se sabe sobre la antigua bóveda





Según la información que acompaña al video, la bóveda pertenece a la Asociación Española de Socorros Mutuos y fue construida en 1896.

La construcción presenta signos de deterioro y, según esa misma información, permanece sin mantenimiento desde hace varios años.

La puerta de la bóveda, donde estaba la aterradora muñeca (TikTok/@alexiiatarot).

Aunque las imágenes generaron especulaciones en redes sociales, el video por sí solo no permite confirmar que haya ocurrido algún fenómeno paranormal.

"Está súper poseída la muñeca": las reacciones al video

El video también generó una ola de comentarios en TikTok, donde varios usuarios compartieron sus propias teorías sobre lo que se observa en las imágenes.

"Está súper poseída la muñeca. Mueve sus ojos, su cara, su boca, las cejas. Dios mío", escribió una internauta, sorprendida por los movimientos que creyó ver.

Otra persona aseguró que la figura le daba "mala vibra" y sostuvo que "tiene algo, no es normal".

"Llama la atención que se le mueva toda la cara como si estuviera haciendo gestos. Se re nota. Es a lo único que, cuando lo enfocas con el zoom, se nota la distorsión", comentó otra usuaria al analizar el video.