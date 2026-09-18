El misterioso caso del cabo Pucheta: vio luces desconocidas, desapareció 18 horas y fue encontrado a 28 kilómetros en estado de shock

El cabo Sergio Pucheta protagonizó el 2 de marzo de 2006 uno de los casos de abducción OVNI más recordados en la historia argentina.

Durante un patrullaje de rutina por una zona rural de General Pico, La Pampa, el hombre aseguró haber observado intensas luces desconocidas en el cruce Las Cañas. Poco después, desapareció sin dejar rastro.

La búsqueda se extendió durante horas y terminó al día siguiente, cuando un agricultor lo encontró a 28 kilómetros del lugar donde había dejado su moto. El episodio dio lugar a una investigación y, según los testimonios recogidos posteriormente, todavía no tiene una explicación concluyente.

En una entrevista exclusiva con Crónica Paranormal, Pucheta contó años después cómo recuerda aquella noche. Según su testimonio, había salido alrededor de las 19:30 en una moto Honda 125 para realizar una recorrida por una jurisdicción que no le correspondía habitualmente. En total, había recorrido unos 180 kilómetros.

Al llegar al cruce Las Cañas, un resplandor llamó su atención. "Me bajé el casco, ya era de noche, y de repente me paraliza. Me voy al cruce a ver si hay algo, vuelvo a la moto, todo silencioso. Y a unos 50 o 200 metros me aparecen unas luces rojas que me paralizan", relató.

"Eran como focos o bolas muy fuertes", recordó. El cabo aseguró que sintió un cosquilleo en todo el cuerpo y que solamente podía mover las manos. En medio de esa situación, terminó desarmando el handy, la pistola y el celular, aunque aclaró que no recuerda haber realizado esas acciones.

También logró comunicarse con Marcelo Villegas, un compañero que estaba de franco. La esposa de Villegas contó que fue la primera persona en recibir el llamado y que notó que Sergio tenía la voz distorsionada. "Que venga, por favor, lo necesito", habría dicho.

Pucheta le pidió a Villegas que se acercara hasta Las Cañas. La comunicación se cortó y su compañero llamó al 101. El jefe del Comando Radioeléctrico llegó al lugar unos 10 minutos después, pero el cabo ya no estaba.

En la escena encontraron la moto en el piso, el arma, el handy y el celular desarmados y las balas de la pistola 9 milímetros en el suelo. Según el relato del caso, no había rastros de pelea ni de frenada.

Durante la búsqueda también aparecieron huellas que llamaron la atención de los investigadores. Pucheta contó que comenzaban como pisadas y después presentaban saltos de varios metros. Según el entonces jefe de la Policía de La Pampa, comisario Ayala, algunas tenían entre 5 y 7 metros de largo.

Pucheta fue encontrado a 28 kilómetros en estado de shock.

Las huellas habrían continuado durante 2 kilómetros y 800 metros hasta desaparecer. Mientras tanto, la búsqueda se intensificó y llegó a involucrar a autoridades provinciales. Durante la madrugada comenzó a llover torrencialmente.

Pucheta apareció el 3 de marzo, a las 15:45, casi 18 horas después de su desaparición y a 28 kilómetros del lugar donde había quedado la moto. Un agricultor lo encontró sentado junto a una columna, en posición fetal y en estado de shock.

"Un detalle: llovió torrencialmente toda la noche y la mañana. Sin embargo, toda mi ropa estaba completamente seca. Lo único mojado era el pantalón abajo por el rocío. Además, tenía los pies quemados con ampollas y en el medio dos puntitos. No había huellas alrededor de donde yo estaba sentado", agregó.

Según su testimonio, antes de que los policías lo tocaran escuchó una voz que le dijo: "Si te quedás acá, te venimos a buscar de vuelta". Después fue trasladado a un hospital, donde aseguró que la luz le provocaba dolor y lo encandilaba.

El caso fue presentado posteriormente como una posible abducción OVNI y dio lugar a una investigación sobre un eventual contacto extraterrestre. Sin embargo, no existe una explicación concluyente sobre qué ocurrió durante las horas en las que Pucheta estuvo desaparecido.

El periodista Fernando Silva, quien investigó el episodio, sostuvo que el caso tiene una carga de prueba importante y recordó que el entonces jefe de la Policía de La Pampa le había reconocido que había ocurrido "algo que no podemos explicar".

Pucheta, por su parte, afirmó que todavía recuerda cómo el campo se iluminó de golpe "como si fuera de día". También contó que fue retirado de la fuerza policial después de la investigación y el sumario.



