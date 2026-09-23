El terrible grito de La Llorona lo sorprendió mientras trabajaba: tiró la moto al piso y salió corriendo

Un repartidor de una aplicación vivió un momento escalofriante mientras trabajaba al escuchar el llanto de La Llorona. El hombre abandonó su moto para escapar del lugar y la escena, registrada en video, generó todo tipo de reacciones.

El video fue publicado en TikTok por el propio protagonista, conocido en la plataforma como "mameycastorena", y rápidamente llamó la atención de los usuarios: ya superó las 7 millones de visualizaciones.

"Lo que pasa por trabajar de noche", escribió el joven junto a las imágenes, donde se lo ve avanzar en moto por una calle de tierra mojada, casi convertida en barro, mientras intenta maniobrar para no perder el control.

De repente, empieza a escucharse un llanto extraño que poco a poco se vuelve más fuerte. En medio de todo, la moto se apaga y el repartidor toma una decisión inesperada: la deja en el agua y sale corriendo.

El video sigue con el joven alejándose a las corridas por una calle completamente desierta. La oscuridad y el silencio del lugar terminan de darle a la escena el clima de terror que sorprendió a los usuarios.

Video: así repartidor abandonó su moto y escapó al escuchar el llanto de La Llorona





Las reacciones al video

El momento fue publicado hace unos días en TikTok y rápidamente empezó a sumar miles de comentarios. Los usuarios no tardaron en debatir sobre lo que se escucha en las imágenes y, sobre todo, sobre el motivo por el que la moto se apagó.

"Cuando se apaga la moto o carro es porque si es un fantasma", escribió uno de los primeros usuarios, mientras que otra persona aseguró que "ese sí es el verdadero grito de La Llorona".

También hubo quienes relacionaron el episodio con experiencias propias. "Se siente como esas pesadillas, en donde por más que corras no avanzas casi nada, las piernas pesan", contó una usuaria.

Entre las demás respuestas aparecieron comentarios como: "Cómo se va a apagar la moto en un momento de estos"; "Esa no es La Llorona, es una bruja"; y "Es el mismo lamento. Para los que se preguntan, la moto no va a arrancar porque ella no lo quiere dejar ir".

La escalofriante escena reunió decenas de comentarios (TikTok/@mameycastorena).

Mientras algunos discutieron si las imágenes eran reales o estaban preparadas, otros simplemente se sumaron al debate sobre el fenómeno paranormal. El protagonista, por su parte, no aclaró si el episodio ocurrió tal como se muestra en el video.