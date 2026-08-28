Espeluznante: caminaba de noche y captó el momento exacto en que aparece un fantasma en un lugar cerrado

Un chico caminaba por la calle con total normalidad cuando, de repente, se encontró con un fantasma en un lugar que estaba cerrado. El joven logró captar el fenómeno con su celular y en el video se ve cómo el "ente" se desvanece frente a sus ojos.

La terrorífica escena fue compartida en TikTok por la hermana del protagonista. Según explicó, el chico iba hacia su casa cuando se encontró con la extraña situación, ocurrida en una cancha de fútbol que, por la hora, ya no estaba abierta al público.

"Contexto: él venía a mi casa y ve una sombra. Entonces se puso a grabar y se ve una cabeza. Cierran a la medianoche y eran las 4 de la mañana", escribió la chica en el epígrafe del video, publicado en su cuenta "luaxx.125".

La grabación dura apenas unos 10 segundos, pero alcanza para mostrar el momento en que una figura extraña aparece en una de las ventanas. El joven sigue caminando mientras registra la escena y, de un momento a otro, la silueta desaparece.

Este tipo de videos, en los que se observan situaciones difíciles de explicar, suele generar todo tipo de comentarios en las redes sociales. En muchos casos, los usuarios intentan encontrar una explicación para lo que aparece en las imágenes, mientras que otros directamente lo interpretan como un fenómeno paranormal.

También están quienes cuentan experiencias similares y aseguran haber visto fantasmas, duendes u otras entidades. Así, cada nuevo video abre nuevamente el debate entre quienes creen en estas situaciones y quienes buscan una explicación más lógica para las imágenes.

Video: así fantasma se apareció en plena noche





Qué dijeron los usuarios sobre la extraña figura que aparece en el video

El video fue publicado en TikTok hace apenas cinco días y rápidamente comenzó a llamar la atención. Hasta el momento, acumuló unos 20 mil "me gusta" y más de 180 mil visualizaciones, además de una gran cantidad de comentarios.

Entre las primeras reacciones aparecieron usuarios que tomaron la situación con humor y otros que directamente se mostraron aterrados. "Sabés cómo corro"; "Era mi tío" y "No me puede aparecer este video a las 6 de la mañana", fueron algunas de las respuestas que recibió la publicación.

Así el fantasma apareció en una cancha de fútbol cerrada (TikTok/@luaxx.125).

Pero también hubo quienes intentaron encontrar una explicación para la figura que aparece en las imágenes. Una de las teorías más repetidas fue que podría tratarse de un sereno o una persona que trabaja en el lugar. Otros usuarios señalaron que les resultaba extraño ver a alguien ahí a las 4 de la mañana, cuando la cancha cierra a la medianoche.

Como suele pasar con este tipo de videos, también aparecieron quienes descartaron por completo la posibilidad de que se tratara de un fenómeno paranormal y propusieron explicaciones más racionales para lo que se observa en las imágenes.