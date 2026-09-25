Estaba en el río de madrugada, vio a varias personas caminar hacia atrás y se llevó un fuerte susto: "Miedo"

Una madrugada que parecía tranquila cerca de un río terminó con una extraña escena. Un chico que estaba en el lugar vio aparecer a dos personas caminando hacia atrás y el momento lo dejó desconcertado.

El episodio fue compartido por un usuario de TikTok llamado Guido, bajo el nombre de usuario "guido_robledo". El joven decidió filmar la extraña situación y luego publicó las imágenes en redes sociales.

"Estábamos en el río a las 4 de la mañana y nos encontramos con dos personas caminando hacia atrás", escribió el internauta. Además, acompañó el video con música de terror y suspenso, lo que terminó de darle una atmósfera todavía más inquietante a la escena.

En las imágenes se escucha al joven mientras cuenta que no había nadie más en el lugar. A lo lejos, primero aparece una mujer y luego un hombre, ambos desplazándose hacia atrás por el mismo camino.

"No le encuentro explicación", escribió el usuario en el epígrafe de la publicación, que ya acumula 126 mil visualizaciones en TikTok.

Video: así un chico se llevó un fuerte susto al ver personas caminando hacia atrás





El video recibió decenas de comentarios en TikTok. Algunos usuarios buscaron una explicación lógica para la escena, mientras que otros la relacionaron con situaciones vistas en películas como "El fin de los tiempos".

Varios internautas, en tanto, aseguraron conocer a la pareja que aparece en las imágenes. "Son re simpáticos, una pareja de asiáticos. Ellos dicen que les hace bien para el equilibrio", indicó un usuario llamado "Tavo".

Según explicaron algunos de los comentaristas, caminar hacia atrás puede formar parte de una práctica física que se realiza para trabajar el equilibrio, fortalecer las rodillas y aliviar molestias en la espalda.

El extraño momento tomó por sorpresa a los amigos (TikTok/@guido_robledo).

Como era de esperarse, tampoco faltaron los comentarios con humor. "¿Michael, tus hermanos?"; "También, qué hacés a las 4 de la mañana en una plaza"; "¿Un fallo en la Matrix?" y "Nah, me da algo y salgo corriendo", fueron algunas de las respuestas que aparecieron en la publicación.

Aunque la escena podría tener una explicación completamente alejada de lo paranormal, lo cierto es que el episodio sorprendió al joven y a su acompañante.

Después de publicar el video, no dieron mayores detalles sobre si lograron conocer a la pareja o averiguar por qué caminaban de esa manera.