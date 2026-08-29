Estaba solo en su casa y una extraña sombra le causó escalofríos: el video que te deja sin palabras

Hay situaciones cotidianas que pueden cambiar por completo en cuestión de segundos. Un ruido inesperado, un movimiento difícil de identificar o una imagen captada de manera accidental son suficientes para despertar dudas y, en algunos casos, generar verdadero temor.

Eso fue lo que ocurrió en una vivienda durante una noche que parecía transcurrir con normalidad. Un hombre se encontraba solo cuando comenzó a registrar con su celular lo que sucedía a su alrededor y terminó captando una extraña figura oscura que lo dejó desconcertado.

Una extraña secuencia registrada dentro de una vivienda despertó todo tipo de interrogantes en las redes sociales.

Estaba solo en su casa y vio una extraña sombra

La secuencia, difundida por la cuenta "Crónicas de la Noche", comienza dentro de la propiedad. Con el teléfono en la mano, el protagonista recorre el lugar mientras registra diferentes sectores de la vivienda.

Durante los primeros segundos no se observa nada particularmente extraño. La cámara muestra las habitaciones y distintos objetos mientras el hombre avanza y dirige el celular hacia diferentes puntos, aparentemente intentando descubrir qué ocurre.

Sin embargo, la tranquilidad se termina abruptamente. En medio del recorrido, una silueta oscura aparece en la grabación y cambia por completo el tono del video.

Al continuar recorriendo la vivienda, el hombre encontró varios objetos tirados en el piso y reparó en otro detalle que llamó su atención: un llamador de ángeles se encontraba en movimiento y sonaba pese a que, según relató, no había viento que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo.

El registro comenzó a circular en las redes sociales y, como suele suceder con esta clase de contenidos, abrió la puerta a diferentes interpretaciones.

Mientras algunos pueden asociar este tipo de imágenes con historias paranormales, otros buscan explicaciones vinculadas con sombras, objetos o efectos producidos por la propia iluminación del ambiente.

Más allá de las teorías, no existen elementos suficientes en la grabación para determinar qué provocó la extraña imagen. Por ese motivo, el misterio permanece abierto.