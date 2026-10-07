"¿Estás tratando de lastimarme o de asustarme?": se mudó y un espíritu la recibió con una aterradora escena

Una familia comenzó una nueva etapa al mudarse a una casa, pero rápidamente aparecieron situaciones extrañas que hicieron que la tranquilidad del hogar desapareciera.

Los movimientos inexplicables de algunos objetos despertaron sospechas entre sus integrantes, quienes comenzaron a considerar que podían estar frente a un fenómeno paranormal dentro de la vivienda.

El terrorífico momento "paranormal" que vivió una familia en su nueva casa

El registro, de unos seis minutos, fue publicado en TikTok por la creadora de contenido paranormal "marijoparanormal" y mostró los extraños episodios que vivió la familia.

Christopher, el protagonista de esta historia todavía acomodaba las pertenencias de la mudanza cuando comenzó a escuchar ruidos en el dormitorio de su hija. Al acercarse, descubrió abierta una de las puertas de una pequeña cocina de juguete.

"El gato está abajo, no era él", explicó frente a la cámara, mientras mostraba que el animal estaba en otro sector de la vivienda.

Ante la situación, decidió intentar comunicarse con aquello que, según su interpretación, provocaba los movimientos. Frente al juguete, preguntó: "¿Cualquier otro signo, puedes abrir la otra puerta?"

Poco después, la segunda puerta se abrió. "Gracias, ahora sé que está aquí", expresó el hombre al observar la respuesta.

Los episodios continuaron en otros sectores de la casa. Una caja comenzó a moverse entre las pertenencias de la mudanza y, más tarde, una escoba terminó en el piso de la cocina.

Lejos de alejarse, Christopher decidió desafiar a aquello que creía presente en la vivienda.

"¿Estás tratando de lastimarme o de asustarme? Porque no estoy asustado, encuentro esto realmente interesante", expresó.

Luego pidió: "Quiero que te muestres". Poco después, otra caja cayó al suelo, algo que finalmente lo sorprendió y lo llevó a decir: "Ok, voy a dejarte en paz".

Después de lo ocurrido, recurrió a las redes sociales para intentar encontrar una explicación.

En un principio, pensó que podía tratarse de un "espíritu travieso" que se manifestaba principalmente en el cuarto de su hija.

Sin embargo, algunos usuarios cuestionaron esa posibilidad y plantearon que los acontecimientos podían tener otro origen, incluso uno más oscuro.