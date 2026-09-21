Filmó la casa de su vecino y un extraño movimiento en la ventana lo dejó aterrado

Un inquietante video grabado durante la noche en la provincia de Buenos Aires comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y despertó todo tipo de especulaciones.

En las imágenes se ve una vivienda aparentemente tranquila, aunque un detalle en una de sus habitaciones terminó convirtiéndose en el centro de atención: una terrorífica silueta apareció detrás de las cortinas y comenzó a desplazarse de una manera difícil de explicar.

El misterioso episodio ocurrió durante la noche y rápidamente generó repercusión entre los usuarios de las redes sociales.

Grabó la vivienda de un vecino y captó una misteriosa figura





El protagonista de la historia es el usuario de TikTok "nicolaslautaroo_", quien se encontraba durante la noche dentro de un auto estacionado cuando decidió sacar su celular y registrar lo que ocurría en una propiedad ubicada sobre la vereda de enfrente.

Toda la atención estaba puesta en una habitación del primer piso que permanecía iluminada con una intensa luz azulada. Desde la calle podían observarse unas cortinas claras y traslúcidas que cubrían el ventanal y permitían distinguir parcialmente lo que sucedía en el interior.

Sin embargo, detrás de la tela apareció el detalle que terminó transformando una escena aparentemente cotidiana en un episodio inquietante. Una sombra oscura, cuya forma parecía asemejarse a la de una persona, comenzó a desplazarse de manera llamativa dentro del cuarto.

A lo largo de la grabación, la figura puede verse en diferentes sectores del ventanal. Por momentos parece subir y bajar, mientras que segundos después cambia bruscamente de posición y se desplaza de manera horizontal.

La distancia desde la que fue realizado el video, sumada a la iluminación de la habitación y a las cortinas, impide identificar con claridad qué originaba aquella silueta.

Precisamente esa falta de certezas terminó convirtiéndose en uno de los principales elementos que alimentaron el misterio.

Tras registrar la escena, "nicolaslautaroo_" decidió compartir las imágenes en TikTok y acompañó la publicación con una contundente frase: "Re endemoniada en Laferrere", junto a dos emojis de sorpresa.

La inquietante figura se distinguía detrás de las cortinas y sus particulares movimientos alimentaron el misterio.

La grabación rápidamente llamó la atención de los usuarios, quienes comenzaron a plantear distintas explicaciones sobre lo que podía estar ocurriendo dentro de la habitación.

Algunos relacionaron la figura y sus particulares desplazamientos con una supuesta actividad paranormal, mientras que otros intentaron encontrar una explicación más cotidiana para la escena.

Hasta el momento, no existe información que permita determinar qué era exactamente la figura registrada detrás de las cortinas.

Sin embargo, sus llamativos desplazamientos y el clima nocturno fueron suficientes para convertir el video en una inquietante escena que despertó curiosidad, temor y numerosas teorías en las redes sociales.