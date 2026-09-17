Fueron a pescar de noche y un estremecedor llanto los dejó helados: "¿La Llorona?"

Una salida de pesca durante la noche terminó con una escena aterradora para dos amigos. En medio de la oscuridad escucharon un llanto extraño y estremecedor que los dejó con la piel helada.

El video fue compartido por uno de ellos en TikTok y rápidamente llamó la atención de los usuarios. "Nunca más vengo a pescar", escribió el joven en el epígrafe de la publicación.

En el clip se observa a uno de los pescadores mientras manipula el carrete de su caña. De repente, gira la cabeza hacia un costado, sorprendido por un sonido que proviene de la oscuridad.

Segundos después se escucha un llanto fuerte y perturbador. El ruido desconcierta a los dos amigos y, ante el temor, el que tenía la caña empieza a recoger rápidamente el hilo de pesca para irse del lugar.

Video: así un aterrador llanto asustó a dos amigos mientras pescaban





La reacción de los usuarios y las teorías sobre el extraño llanto

Las imágenes no tardaron en generar revuelo en TikTok. En pocas horas, la publicación alcanzó 1,4 millones de visualizaciones y 176 mil "Me gusta", mientras cientos de usuarios intentaron descifrar qué había detrás del particular sonido.

"¿Pero qué fue? ¿Un perro? ¿La Llorona? ¿El pomberito?", escribió una usuaria, completamente desconcertada. Otra contó su propia experiencia: "Me pasó y les juro que estaba paralizada, con mucho miedo y no me podía mover".

Como suele ocurrir en este tipo de videos, tampoco faltaron las respuestas con humor. "Escucho eso y soy Jesús corriendo por el agua"; "Ahí nomás me transformo en La Sirenita"; "Se puso a llorar del hambre porque hace tres horas que no pesca nada", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Más allá de las bromas, el origen del llanto abrió un debate entre quienes vieron las imágenes. Algunos indicaron que podría ser un fenómeno paranormal e incluso aseguraron haber escuchado una voz. Otros, apuntaron a que podría ser simplemente un animal.

También hubo quienes pusieron en duda la autenticidad del registro y señalaron que el video podría estar editado, con un sonido agregado para generar una escena más aterradora.

Por ahora, no hay una explicación confirmada sobre el origen del llanto. La escena ocurrió de noche y en un espacio abierto, dos factores que contribuyeron a que el misterio alrededor del video siguiera creciendo en redes sociales.