Grabó su casa en plena madrugada tras escuchar ruidos extraños y registró un momento espeluznante

La tranquilidad de una noche en su casa cambió cuando un usuario de TikTok, identificado como "akbarextraterrestrialtv", comenzó a escuchar ruidos y decidió recorrer la vivienda con su teléfono para intentar descubrir qué estaba sucediendo.

El recorrido por la casa durante la madrugada





Mientras avanza con el teléfono en la mano, el usuario pasa por distintos sectores y registra los marcos de las puertas y los interruptores de luz, hasta dirigirse hacia la zona de la cocina.

En ese sector aparecen diferentes elementos de la vivienda, entre ellos electrodomésticos como un microondas. El protagonista continúa avanzando mientras intenta identificar qué está provocando los ruidos que escucha.

La publicación fue asociada en redes sociales con un posible episodio de actividad paranormal, aunque no permite establecer qué pudo haber provocado los movimientos que se observan.

Los objetos que terminaron en el piso





Uno de los momentos que más llamó la atención ocurre cuando un tenedor cae desde la mesada hasta el piso. El objeto aparece dentro del encuadre y termina en el suelo mientras el usuario continúa registrando lo que sucede.

Más adelante también se observa el movimiento aterrador de una mesita, sumando otro elemento inesperado dentro de la vivienda.

Los dos episodios despertaron comentarios entre quienes siguieron la publicación y alimentaron las distintas interpretaciones sobre lo ocurrido durante la madrugada.

Las imágenes despertaron distintas interpretaciones





La oscuridad, los ruidos y los objetos que terminan en el piso hicieron que la publicación despertara curiosidad entre los usuarios de TikTok.

La posibilidad de estar frente a un episodio paranormal fue una de las interpretaciones que surgieron a partir de lo registrado.

De todos modos, no se ofrece una explicación concreta sobre el origen de los movimientos. La grabación únicamente permite observar lo ocurrido dentro de la vivienda, por lo que cada usuario pudo sacar sus propias conclusiones.

La combinación de misterio y elementos inesperados convirtió la publicación en un contenido que rápidamente captó la atención en redes sociales.