Impactante video: el "fantasma" de una nena apareció en un shopping y dejó helados a los trabajadores

Un grupo de trabajadores que se encontraba en un shopping vivió un momento de terror cuando una misteriosa figura apareció a pocos metros de donde estaban. Tras la difusión del video, muchos aseguraron que se trató del "fantasma" de una niña.

Todo ocurrió durante la noche, mientras los hombres realizaban tareas de remodelación. Según testimonios, cuando sucedió el momento paranormal, no había nadie más en el lugar, excepto ellos.

En la grabación, compartida por el usuario "danyspin23" en TikTok, se observa a una niña vestida de blanco detrás de una columna. Luego, la figura corre hacia el otro extremo del lugar y finalmente desaparece detrás de otro de los pilares.

Ante la situación, los trabajadores, visiblemente asustados, decidieron retirarse del lugar. "Vamonos, vamonos", se los escucha decir en el video, que rápidamente generó repercusiones entre los usuarios de la plataforma.

La publicación se volvió viral en TikTok y ya acumula 50 millones de visualizaciones, casi 3 millones de "Me gusta" y más de 30 mil comentarios.

Video: así el fantasma se apareció en el shopping en medio de la noche





Qué dijeron los usuarios sobre el fenómeno paranormal

La difusión del video generó un fuerte debate en redes sociales. Muchos usuarios aseguraron que las imágenes les provocaron miedo, mientras que otros intentaron encontrar una explicación para lo que se observa en la grabación.

Algunos sostuvieron que se trataría de una niña fantasma y señalaron como posible indicio que no se distinguen con claridad sus piernas. Incluso hubo quienes interpretaron que la figura parecía desplazarse sin tocar el piso.

La extraña figura se apareció en plena noche y asustó a los trabajadores que se encontraban en el lugar (TikTok/@danyspin23).

Del otro lado, varios internautas se mostraron escépticos y plantearon que podría tratarse de un montaje. También hubo quienes sugirieron que el video podría haber sido editado o generado con inteligencia artificial.

"Recuerden: no existen los fantasmas niños. Son demonios", "Anulo cualquier maldición", "No entiendo por qué le tienen miedo a los fantasmas" y "Los fantasmas no se mueven así", fueron algunos de los comentarios.

Además, algunos usuarios aseguraron haber vivido experiencias similares mientras trabajaban en shoppings, plazas y centros comerciales. Según sus testimonios, también habrían visto situaciones que consideraron paranormales cuando esos lugares estaban vacíos.