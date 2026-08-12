La casa embrujada de Mar del Plata que nadie se anima a habitar: ¿Cómo está hoy?

En la esquina de Santiago del Estero y 3 de Febrero, en la Loma de Santa Cecilia, se levanta uno de los chalets más antiguos y enigmáticos de Mar del Plata: Villa Titito. Conocida también como "la casa de los fantasmas", la construcción combina un fuerte valor patrimonial con relatos que generan inquietud desde hace más de un siglo.

Lo que pocos saben es que ese terreno tuvo un uso muy distinto antes de que se levantara la vivienda. Allí funcionó el primer cementerio del pueblo, y para buena parte de los vecinos esa historia nunca terminó del todo. Hoy, con la casa vacía y sin actividad, las leyendas sobre lo que ocurre puertas adentro se multiplican.

El origen de Villa Titito y su historia patrimonial

La vivienda nació en 1888, cuando el Dr. Norberto Fresco, apodado "Titito", y su esposa Delia Peralta Ramos encargaron su construcción. Levantaron un chalet de estilo pintoresquista con marcados aires ingleses, compuesto por un pabellón principal y una cocina separada.

El proyecto original contemplaba dos casas simétricas en la misma manzana, una idea que finalmente derivó en el chalet que se conserva hasta hoy. Antes de esa construcción, en el mismo terreno funcionaba el cementerio original de Mar del Plata, cercano a la iglesia de Santa Cecilia. Cuando la ciudad creció, los restos se trasladaron al actual Cementerio de la Loma, pero esa mudanza es justamente el punto de partida de todas las leyendas posteriores.

Por su valor arquitectónico e histórico, Villa Titito fue declarada bien de interés patrimonial en 1995, un reconocimiento que buscó proteger su fachada, sus detalles ornamentales y sus grandes ventanales frente al avance de las reformas urbanas.

Villa Titito, conocida también como "la casa de los fantasmas", combina un fuerte valor patrimonial con relatos que generan inquietud desde hace más de un siglo.

Los fenómenos paranormales que reportan quienes visitaron la casa

Según las leyendas, no todos los espíritus habrían abandonado el lugar tras el traslado del cementerio. La versión más repetida sostiene que algunas presencias encontraron refugio entre las paredes del chalet, y que ahí permanecen. Con los años, empleados y visitantes coincidieron en describir experiencias similares dentro de la casa:

Ruidos en los pisos de madera sin explicación aparente

Susurros en habitaciones vacías

Cambios bruscos de temperatura

Sombras que se perciben en pasillos y techos





Uno de los relatos más particulares menciona el espíritu de Delia Peralta Ramos, que según cuentan todavía recorre los salones de la villa. Su presencia se asocia a un perfume floral que algunos visitantes dicen haber percibido sin explicación.

Estos testimonios llevaron a que equipos de investigación paranormal se acercaran al lugar con cámaras infrarrojas, grabadoras de audio y medidores electromagnéticos, en busca de evidencia sobre esas presencias.

Villa Titito hoy: una casa vacía que sigue generando intriga

Durante años, parte del edificio funcionó como un pub muy frecuentado, sobre todo por las noches. De esa etapa quedó uno de los relatos más curiosos: cerca de la medianoche, algunos aseguraban escuchar copas brindando solas, como si el tiempo se hubiera detenido en otra época.

Ese capítulo, sin embargo, ya quedó atrás. La casa está abandonada en la actualidad, sin actividad comercial ni uso habitual, lo que alimentó todavía más las versiones sobre presencias que circulan puertas adentro.