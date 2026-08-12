La enterraron el día de su cumpleaños: la escalofriante historia detrás de la tumba más famosa de la Recoleta

Es una de las historias más inquietantes que guardan los pasillos del Cementerio de la Recoleta. La de Rufina Cambaceres, la joven de la alta sociedad porteña a la que el mito bautizó como "la que murió dos veces": según la leyenda, habría sido enterrada viva por error y habría despertado dentro de su propia tumba.

Los hechos documentados marcan que Rufina, hija del reconocido escritor Eugenio Cambaceres, murió de manera súbita el 31 de mayo de 1902, justo el día en que cumplía 19 años. Mientras se preparaba para asistir a una función en el Teatro Colón, se desplomó en su habitación. Tres médicos presentes dictaminaron que había fallecido de un síncope y, al día siguiente, su cuerpo fue depositado en la bóveda familiar.

El féretro movido y el nacimiento del mito

La leyenda empieza poco después. Según el relato que se transmite hasta hoy, un cuidador del cementerio advirtió que el féretro de Rufina estaba desplazado de su posición original. Al abrirlo, se habría encontrado con una escena aterradora: marcas y rasguños en la tapa y en el cuerpo de la joven, como si hubiera intentado escapar desde adentro.

A partir de ahí se instaló la versión más difundida: que Rufina nunca había muerto esa primera noche, sino que había sufrido un ataque de catalepsia -un estado que puede confundirse con la muerte- y que fue sepultada con vida. Al recuperar el conocimiento, ya era tarde. El miedo al entierro prematuro era, además, un temor muy real en la época.

La "dama de blanco" de la Recoleta

Para recordarla, su madre mandó construir un imponente mausoleo de estilo art nouveau, con una estatua que representa a Rufina a los 19 años, apoyada en la puerta de su cripta. Todavía hoy es una de las tumbas más visitadas y fotografiadas del cementerio: nadie sabe si la figura está entrando o saliendo.

Con el paso de los años, el mito sumó un capítulo más. Vecinos de la Recoleta aseguran haber visto de madrugada a una "dama de blanco" detrás de las rejas del cementerio. Dicen que es Rufina, la joven que -según la leyenda- nunca terminó de descansar en paz.