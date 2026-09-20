La inquietante profecía de Baba Vanga para 2027 sobre un fenómeno nunca antes visto

Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Gushterova, fue una mística búlgara que quedó ciega durante su infancia y alcanzó fama por sus supuestas capacidades para anticipar acontecimientos futuros. Murió en 1996 y, desde entonces, distintas predicciones comenzaron a circular en libros, medios y, especialmente, redes sociales.

Sin embargo, no existe un catálogo escrito por ella que reúna de manera cronológica todas las predicciones que se le atribuyen. Gran parte de estas historias fueron transmitidas de manera oral por personas de su entorno, entre ellas su sobrina Krasimira Stojanova, lo que dejó margen para interpretaciones y modificaciones posteriores.

Qué ocurriría en 2026

Entre las predicciones que circulan en internet aparece una particularmente llamativa: el supuesto primer contacto con vida extraterrestre durante noviembre de 2026.

A esta afirmación se suman otras versiones que hablan de desastres naturales, conflictos internacionales, cambios en el gobierno de Rusia y una creciente preocupación por el avance de la inteligencia artificial.

No es la primera vez que una fecha relacionada con Baba Vanga queda vinculada a un supuesto encuentro con extraterrestres. En versiones anteriores, se había asegurado que algo similar ocurriría en 2025, aunque ese acontecimiento nunca se produjo.

La predicción para 2027

Para el próximo año, una de las historias que volvió a tomar fuerza plantea un escenario todavía más llamativo: la aparición de personas con capacidades consideradas sobrehumanas.

Según la versión viral, estas habilidades podrían surgir como consecuencia de un experimento genético o de una extraña enfermedad. La idea rápidamente generó comparaciones con producciones de ciencia ficción como "The Boys", donde algunos personajes poseen poderes extraordinarios.

La falta de documentación original hace imposible comprobar que esta afirmación haya sido efectivamente realizada por la clarividente búlgara.

Por qué sus predicciones generan dudas

Muchas de las supuestas predicciones de la mística búlgara fueron reconstruidas a partir de testimonios posteriores. Además, algunos de sus supuestos aciertos, como los relacionados con el 11 de septiembre o la pandemia de coronavirus, se basan en frases ambiguas que fueron vinculadas con esos acontecimientos después de que ocurrieran.

Baba Vanga en su juventud

Una historia que sigue alimentando las redes

El caso de Baba Vanga muestra cómo una figura rodeada de misterio puede convertirse en protagonista de nuevas historias décadas después de su muerte. Las versiones sobre 2026 y 2027 volvieron a circular por internet y mezclan acontecimientos actuales con escenarios propios de la ciencia ficción.

Sin documentos verificables que permitan confirmar estas afirmaciones, las supuestas profecías forman parte del folclore digital y no pueden considerarse predicciones científicas o hechos históricos comprobados.