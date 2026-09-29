Misterioso video: así un extraño OVNI cruzó a toda velocidad por un conocido parque nacional

Un Objeto Volador No Identificado (OVNI) atravesó el cielo a gran velocidad y sorprendió a quienes se encontraban en un famoso parque nacional.

El episodio ocurrió el miércoles 23 de septiembre en el Parque Nacional Sierra Nevada, en el estado venezolano de Mérida.

Una mujer que se encontraba en su departamento logró registrar el paso del objeto mientras observaba la zona montañosa desde su casa.

La secuencia fue compartida por la cuenta "Ovnis en Venezuela", administrada por Héctor Escalante.

Según explicó en una publicación en redes, el registro fue realizado por Beatriz León desde la avenida Los Próceres de la ciudad de Mérida, cerca de las 14.39.

Qué dijo la testigo que grabó el supuesto OVNI

Beatriz León contó que estaba en la sala de su departamento cuando distinguió un punto blanco sobre las montañas.

La forma llamó su atención por la claridad con la que podía verse pese a la distancia, por lo que decidió sacar su celular y comenzar a filmar.

"Yo estaba en la sala de mi apartamento y la vista que tengo desde el mueble da hacia la montaña. Justo en ese momento veo pasar un punto blanco que me llamó la atención porque se distinguía perfectamente, a pesar de la distancia a la que se encontraba, y empecé a grabar", relató.

El objeto mantuvo una trayectoria de sur a norte y avanzó a gran velocidad.

La mujer aseguró que, al revisar posteriormente las imágenes, pudo observar que parecía girar sobre su propio eje.

El extraño objeto volador que apareció en el cielo venezolano (Captura video).

"A medida que se desplazaba, el objeto giraba sobre su propio eje. Eso lo pude comprobar luego, al revisar el video. Siempre se movió de forma lineal, de sur a norte, pero a gran velocidad. De hecho, iba tan rápido, que cruzó casi toda la sierra en dos minutos y medio", detalló.

Y cerró: "Para mí, es algo extraño. No creo que se haya tratado de un globo, porque a esa altura las corrientes de aire son fuertes y tendría otro tipo de desplazamiento. Dron tampoco creo que sea, yo trabajo con drones, y no se comportan así, a menos que sea un nuevo modelo poco conocido".

Video: así una mujer captó a un objeto que identificó como un OVNI





El momento en que decidió empezar a grabar

Mientras seguía el desplazamiento del objeto, León también hablaba con sus familiares y expresaba su sorpresa por lo que estaba viendo.

"No sé qué es eso, no puede ser un dron, ¿cómo vamos a ver un dron desde aquí si no se puede ver ni una paloma?", se la escucha decir durante el registro.

Las imágenes muestran un punto claro desplazándose sobre el paisaje montañoso.

Desde la cuenta que difundió el video también señalaron que se observa una especie de brillo o ligera emanación en la parte inferior del objeto.



