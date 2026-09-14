Nenes jugaban a la pelota y una extraña figura los espantó: ¿Era el Pombero o un duende?

Un curioso video grabado en Tucumán comenzó a generar repercusión en las redes sociales por un detalle que inicialmente podría pasar inadvertido.

Lo que parecía ser un típico partido de futbol terminó convirtiéndose en motivo de debate por la misteriosa presencia de una pequeña figura que asimilaba un hombre, pero poseía un aspecto aterrador.

Mientras algunos usuarios aseguran que la pequeña silueta podría tratarse de un supuesto "duende" o pombero, otros consideran que la distancia, la vegetación y la calidad de la grabación pueden generar una ilusión difícil de interpretar con precisión.

La misteriosa figura apareció a pocos metros de los chicos mientras jugaban a la pelota y despertó todo tipo de teorías en las redes sociales.

Un supuesto duende fue captado en Tucumán y el video se volvió viral

La secuencia fue grabada por el usuario "jarolastra" y dura poco más de 30 segundos. En el principio, se muestra que hay varios chicos jugando a la pelota en un tradicional potrero barrial.

A simple vista no parece ocurrir nada fuera de lo habitual; sin embargo, una inesperada presencia interrumpe el juego. Al advertir lo que sucede a pocos metros, los chicos comienzan a mostrarse inquietos y la escena cambia por completo.

Sobre un sector cubierto de pasto y alta vegetación, puede distinguirse una pequeña figura oscura. Segundos después, la silueta parece desplazarse lentamente en sentido a los jóvenes.

El video realiza entonces un fuerte acercamiento para intentar mostrar con mayor claridad la misteriosa figura, que por algunos segundos ocupa el centro de la escena.

Pese al zoom, resulta difícil identificarla. La imagen pierde definición al ampliarse y solamente permite distinguir una forma oscura de pequeño tamaño que parece moverse sobre el terreno. Posteriormente, la cámara vuelve hacia los chicos y la secuencia continúa.

La publicación instaló rápidamente una pregunta entre quienes observaron las imágenes: ¿Qué era realmente aquello que apareció detrás de los chicos?

El duende y el Pombero forman parte de diferentes relatos y leyendas populares vinculadas con misteriosas apariciones.

Una de las teorías que comenzó a circular apunta a la presencia de un supuesto duende, una figura asociada desde hace décadas con diferentes relatos y leyendas populares. Precisamente, el tamaño de la silueta y su aparente movimiento alimentaron esa interpretación.

Por otro lado, algunos usuarios aseguraron que, por la pequeña estatura, la postura encorvada y la forma oscura de la silueta, podría tratarse del Pombero, una criatura vinculada al folclore guaraní y muy presente en las leyendas del nordeste argentino y Paraguay.

Sin embargo, el video por sí solo no permite comprobar que exista un fenómeno paranormal. La considerable distancia desde la que fue realizada la grabación, sumada al zoom digital y a la baja definición, dificulta establecer si se trata de una persona, un animal, algún elemento del paisaje u otra explicación.

Por el momento, la identidad de la misteriosa figura continúa sin estar esclarecida. Lejos de ofrecer una respuesta definitiva, la grabación consiguió precisamente lo contrario: dividir opiniones y convertir una tranquila tarde de futbol en un inesperado misterio viral.