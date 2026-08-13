Preparaba el desayuno en su departamento y una cámara captó algo estremecedor

Los hechos que muchas personas interpretan como paranormales suelen encontrar en las redes sociales un espacio ideal para difundirse rápidamente. Una cámara de seguridad, un ruido inesperado o un movimiento que parece no tener explicación pueden convertirse en el punto de partida de videos que generan miles de reacciones y todo tipo de teorías entre los usuarios.

En los últimos días, una grabación llamó especialmente la atención por una situación ocurrida dentro de un departamento. Una joven estaba preparando el desayuno cuando una luz del pasillo se encendió aparentemente sola y el momento quedó registrado por una cámara que tenía instalada. Al notar lo que ocurría, la mujer se sobresaltó y buscó explicaciones junto a su pareja, aunque ninguno de los dos logró entender qué había provocado la situación.

El video compartido por @soyromisuar muestra una situación que Romina, la protagonista, difícilmente esperaba encontrar durante una mañana cualquiera en su casa. Mientras se ocupaba de preparar el desayuno, algo que ocurrió fuera de su campo de visión llamó su atención y modificó por completo la tranquilidad del momento.

La joven advirtió que una de las luces del pasillo se encendió de repente y el sonido que había acompañado el hecho fue suficiente para ponerla en alerta. Sin entender qué acababa de suceder, buscó a Rodrigo, su pareja, para preguntarle si había visto o escuchado algo similar: "Se prendió sola la luz del pasillo", le explicó, todavía atónita.

Él, luego de consultarle si no creía que se había prendido por accidente, decidió acercarse hasta el sector para comprobar qué podía haber ocurrido. La cámara captó el momento en que recorrió el lugar mientras Romina permanecía pendiente de lo que encontraba. Sin embargo, después de revisar el espacio, ninguno de los dos consiguió determinar qué había provocado ese extraño episodio.

La situación dejó a la joven especialmente impresionada: "Escuché la tecla... me dio escalofríos", contó posteriormente. Ante eso decidió conservar el audio de la grabación y compartirlo en redes para que otras personas pudieran escuchar lo mismo que ella y sacar sus propias conclusiones.

Junto al video, la joven planteó la duda que le había quedado después de aquella mañana: "¿Alguien me puede explicar qué car... es? ¿O me tengo que mudar ya? Esto me pasó esta mañana mientras preparaba el desayuno". La publicación rápidamente despertó la curiosidad de los usuarios y terminó acumulando cerca de 6 millones de reproducciones y más de 75 mil "me gusta".

Las respuestas fueron tan variadas como las posibles explicaciones para lo ocurrido. Algunos seguidores le recomendaron realizar una limpieza energética, mientras que otros prefirieron tomarse la situación con humor. Entre las respuestas aparecieron bromas sobre que el supuesto fenómeno debía ayudar con el alquiler y los impuestos, además de usuarios que aseguraron haber sentido escalofríos al escuchar el sonido de la tecla.