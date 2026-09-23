Quiso acostar a su bebé y la cámara de seguridad captó un momento paranormal que la aterrorizó

La escena parecía una de tantas que ocurren durante la noche en cualquier casa: un bebé se había quedado dormido y su mamá se levantó para llevarlo hasta la cama. Todo transcurrió en cuestión de segundos, pero algo que quedó registrado por una cámara de seguridad hizo que ese momento cotidiano tomara un giro completamente inesperado.

Cuando la familia volvió a mirar las imágenes, encontró un detalle difícil de explicar. Lo que aparece en la grabación generó todo tipo de reacciones en redes sociales y rápidamente comenzó a circular como un supuesto episodio paranormal, mientras muchos intentaban encontrar una explicación para lo que se ve en el video.

Hacía dormir a su bebé y un hecho paranormal la aterrorizó

El video comenzó a circular en redes sociales y rápidamente llamó la atención por una escena que, para muchos usuarios, resulta difícil de explicar. En las imágenes aparece una mujer llevando a su bebé en brazos mientras se dirige hacia la cama para acostarlo y ayudarlo a quedarse dormido.

Una vez que el pequeño queda recostado, ocurre algo inesperado: una pelota de gran tamaño, de esas que se utilizan para hacer ejercicio, que se encuentra en la habitación comienza a desplazarse sin que se vea ninguna intervención directa. Lo llamativo es que la mujer continúa con su rutina y parece no advertir lo que está sucediendo a pocos metros de ella.

La grabación fue compartida por una usuaria que, lejos de encontrar una explicación para lo que había registrado la cámara, decidió consultar a sus seguidores. "Cuando lo único que quieres es acostar a tu bebé para que duerma la siesta, pero el fantasma que hay en tu casa tiene otros planes", escribió junto al video, que rápidamente consiguió más de 60 mil me gusta y 755 comentarios.

La publicación también generó una segunda pregunta por parte de la autora, que acompañó las imágenes con el mensaje "Que alguien me explique". A partir de ahí, las redes se llenaron de teorías sobre aquello que aparece en la grabación y sobre el movimiento de la pelota.

Entre quienes consideraron que podía tratarse de un fenómeno paranormal, algunos usuarios aseguraron haber visto una figura detrás de la cama. "¿Ven la sombra que camina pegada al respaldo de la cama y se mete detrás de la almohada?", "Se ve como humito", "Yo creo que es el alma de un gato", fueron algunas de las respuestas que recibió la publicación.

Otros usuarios intentaron encontrar una explicación más cotidiana para la escena y señalaron que podría tratarse de un animal o incluso de un efecto provocado por la propia cámara. "¿Quién movió la cámara?", "Es su mano", "Se ve la sombra de un ratón", "De antemano y sin ofender, lo que pasó fue un ratón, a mí me pasó", fueron algunas de las respuestas que aparecieron entre los comentarios.