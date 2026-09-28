Salieron a andar en bicicleta por el campo y unos gritos desgarradores los sorprendieron: ¿Era La Llorona?

Lo que parecía una salida habitual en bicicleta terminó convirtiéndose en una experiencia inquietante para un grupo de ciclistas que recorría un camino rural cuando la oscuridad ya se había apoderado del paisaje.

Unos extraños gritos, cuyo origen no lograron identificar, quedaron registrados en la grabación y despertaron la curiosidad de miles de personas: ¿Podría tratarse de La Llorona?

Llantos en medio del campo y un gran misterio: ¿Era La Llorona?

Salieron a pedalear, los agarró la noche en viaje y un extraño sonido los dejó sin palabras





El extraño episodio fue compartido en TikTok por la cuenta "roadgab". En las imágenes se observa a los protagonistas avanzando en bicicleta por un sendero rodeado de vegetación, mientras la oscuridad comienza a adueñarse del paisaje.

La visibilidad es reducida y las luces de sus vehículos apenas permiten distinguir algunos metros del recorrido. Todo parece transcurrir con normalidad hasta que, de repente, un sonido agudo y desgarrador rompe con la tranquilidad del lugar.

Los ciclistas continúan pedaleando mientras se escuchan lo que parecen ser llantos o quejidos provenientes de algún punto del campo. Sin embargo, por más que la cámara registra el entorno, no se distingue ninguna persona ni animal que permita identificar su origen.

La escena se vuelve todavía más inquietante por la soledad del camino y la imposibilidad de determinar de dónde provienen aquellos gritos. ¿Era alguien pidiendo ayuda, el sonido de algún animal o algo misterioso?

El miedo comenzó a apoderarse de los ciclistas, quienes decidieron acelerar el ritmo y alejarse cuanto antes del lugar. Ante la incertidumbre, acordaron continuar pedaleando sin mirar hacia atrás.

Tras vivir aquella experiencia, los protagonistas aseguraron que los desgarradores lamentos podrían estar relacionados con La Llorona, una figura del folclore latinoamericano cuya leyenda habla de una mujer que vaga durante la noche emitiendo llantos estremecedores.

Los hombres aceleraron el andar y no miraron más atrás.

¿Era La Llorona? La leyenda detrás del aterrador sonido





La Llorona es una figura tradicional de numerosas regiones de América Latina. Aunque existen diferentes versiones sobre su origen, la historia suele describir a una mujer que vaga durante la noche lamentándose por la pérdida de sus hijos.

Según el relato popular, sus gritos pueden escucharse cerca de ríos, caminos rurales y otros espacios apartados. En algunas versiones, su presencia se anuncia mediante un llanto desgarrador que parece provenir de un lugar distante.

Esta característica explica por qué determinados sonidos nocturnos suelen relacionarse con la leyenda, especialmente cuando ocurren en escenarios donde resulta difícil identificar su procedencia.

La leyenda cuenta que La Llorona se lamenta por sus hijos.

No obstante, el video no permite confirmar ninguna explicación paranormal. Los sonidos de animales, las condiciones acústicas del ambiente y otros factores naturales también pueden generar ruidos difíciles de reconocer.

La publicación no tardó en generar repercusión entre los usuarios, quienes compartieron distintas teorías sobre el origen de los estremecedores sonidos.

Mientras algunos aseguraron que los gritos se escuchaban cada vez más cerca, otros plantearon que podría tratarse de un lince rojo o de bocinas utilizadas para asustar a los transeúntes.

Más allá de las especulaciones, el origen de los desgarradores lamentos continúa siendo una incógnita y dejó una inquietante pregunta entre quienes vieron el video: ¿Qué habrían hecho si escuchaban esos gritos en medio de la oscuridad?