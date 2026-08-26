Se comunicaron con su abuelo fallecido para pedirle señales y la puerta se abrió sola

Una situación habitual en el hogar de una familia terminó en un momento desconcertante, cuando un joven logró registrar lo que, según su relato, habría sido una manifestación del espíritu de su abuelo fallecido. Todo ocurrió después de que su madre asegurara haber sentido su presencia y decidiera pedirle una señal.

Según se observa en el video, la mujer comenzó a notar algo paranormal, como si no estuvieran solos en la casa. Al creer que podía tratarse de su padre, decidió hablarle directamente y pedirle que hiciera algo para demostrar que realmente estaba allí. Fue entonces cuando, de manera inesperada, una de las puertas comenzó a moverse sola, provocando sorpresa entre todos los presentes.

Le pidieron señales a su familiar fallecido y la respuesta los aterrorizó

El usuario de TikTok "lolsi3zz" compartió un video en el que mostró el extraño episodio que vivió junto a su familia. El joven, nieto del hombre fallecido, registró el momento en que su madre aseguró sentir la presencia de su padre y decidió hablarle para pedirle una señal.

"Mi papá creo que está aquí, mirándome, cuidando a mis hijos y creo que me está escuchando", se escucha decir a la mujer en la grabación. Después de expresar lo que estaba sintiendo, se dirige hacia una puerta que permanecía cerrada y le hace un pedido: "Pa, si me estás escuchando y estás aquí con nosotros, abre la puerta".

Lo llamativo sucede segundos más tarde, cuando la puerta de la cocina comienza a abrirse sin que nadie se acerque a ella. La situación sorprende a los integrantes de la familia y la mujer reacciona inmediatamente: "¡La puerta estaba cerrada!".

El episodio llamó tanto la atención de quienes estaban presentes que decidieron repetir el pedido. "Lo vamos a intentar una vez más", anuncia el joven mientras vuelve a enfocar la puerta. Esta vez, apenas empieza a decir "pa...", el mismo movimiento vuelve a producirse y la puerta se abre nuevamente.

Para intentar comprobar que no había una explicación evidente, una de las hermanas también participó de la grabación y mostró que la puerta ofrecía resistencia cuando intentaba abrirla. El detalle fue registrado después de las dos aperturas y sumó otro elemento a la particular secuencia.

De acuerdo con lo relatado, el abuelo había fallecido dos años antes de que se grabara el video. La publicación rápidamente comenzó a circular en TikTok y superó los dos millones de reproducciones, mientras los usuarios debatieron entre posibles explicaciones y los que consideraban que se trataba de una señal del pariente.