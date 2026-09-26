Se despertó en plena madrugada, registró una "actividad paranormal" y quedó aterrorizado: "Me puse a rezar"

Una habitación a oscuras, objetos que parecen moverse solos y la reacción de un joven que asegura haber vivido una experiencia aterradora.

La temible grabación realizada durante la madrugada llamó la atención en las redes sociales luego de que su protagonista mostrara lo que sucedía dentro de su cuarto.

Tras lo sucedido, no había más camino que relacionarlo con una supuesta "actividad paranormal".

Según contó el joven, todo ocurrió cerca de las 2 de la madrugada, cuando se despertó y decidió comenzar a filmar con su teléfono. En las imágenes se observa cómo distintos objetos apoyados sobre un placard parecen desplazarse hasta llegar al borde del mueble y terminar en el piso.

El registro conserva tanto la secuencia de los movimientos como las expresiones del protagonista, quien intenta mostrar lo que está sucediendo mientras manifiesta su sorpresa y temor.

Qué muestra el video grabado durante la madrugada

La grabación se desarrolla en el interior de una habitación a oscuras. El joven sostiene el celular y dirige la cámara hacia un placard sobre el que hay diferentes objetos.

A lo largo del video, los elementos parecen deslizarse por la superficie del mueble hasta caer al suelo. Mientras mantiene el teléfono apuntando hacia el lugar, el protagonista reacciona ante lo que observa y comenta que se encontraba durmiendo cuando la situación comenzó.

"Loco, estaba durmiendo, me acabas de levantar, loco, estoy cagado de las patas", expresa al inicio del registro.

La frase refleja el impacto que le provocó despertarse y encontrarse con la escena. Poco después, el joven agrega:

"Fuera de joda, me puse en alabanza, amigo".

Su voz permanece presente durante la secuencia, mientras intenta mostrar los movimientos de los objetos desde el interior de su habitación.

"¡Mirá, boludo!": la desesperada reacción del joven

A medida que el video continúa, el protagonista insiste en llamar la atención sobre lo que está captando con su teléfono. La cámara permanece dirigida hacia el placard, mientras los elementos continúan desplazándose y cayendo.

En uno de los momentos más destacados de la grabación, repite varias veces:

"¡Mirá, mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, boludo!"

La reacción se produce mientras intenta registrar los movimientos y mostrarle a quien observe el video lo que está ocurriendo frente a él.

La secuencia combina las imágenes del mueble con el audio del joven, que expresa su desconcierto durante el episodio.

El momento en que no puede creer lo que está viendo

La sorpresa del protagonista aumenta a medida que avanza la grabación. Sin dejar de filmar el interior de la habitación, expresa su incredulidad ante lo que acaba de observar. "No, no lo puedo creer", se escucha decir en el video.

De acuerdo con la descripción con la que compartió el material, el episodio ocurrió cerca de las 2 AM, mientras se encontraba durmiendo.

La grabación fue presentada en redes sociales como una experiencia de "actividad paranormal". Sin embargo, las imágenes muestran el desplazamiento de los objetos desde el placard y las reacciones del joven, sin aportar una explicación comprobada sobre el origen de los movimientos.

"Tengo que... Necesito, boludo": las últimas palabras del registro

Antes de que finalice el video, el protagonista vuelve a reaccionar ante lo que sucede en la habitación.

"Tengo que... Necesito, boludo", expresa durante la secuencia.

La frase queda registrada en el audio mientras el teléfono continúa apuntando hacia el sector del placard. El joven intenta documentar lo que está ocurriendo y conserva sus comentarios a lo largo de la grabación.

El material no solo muestra los objetos que parecen deslizarse y caer, sino también el estado de sorpresa y temor que expresa el protagonista durante la situación.

La secuencia en fotos

¿El video confirma una actividad paranormal?

Aunque el joven describió el episodio como una supuesta "actividad paranormal", el registro no permite confirmar que los movimientos de los objetos tengan un origen sobrenatural.

Las imágenes muestran una serie de desplazamientos sobre el placard y la reacción de quien está filmando.

Sin contar con información adicional que permita determinar qué provocó los movimientos, no es posible establecer una explicación definitiva a partir del video.