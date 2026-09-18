Se encontraron con el fantasma de una niña en una plaza y huyeron aterrados al verla desaparecer: "Casi me infarto"

Dos amigos vivieron una escalofriante escena paranormal durante la madrugada, mientras iban a pescar. Al pasar por una plaza, vieron a una nena que se hamacaba tranquila, pero de un momento a otro desapareció frente a sus ojos.

El video fue publicado en TikTok por el usuario "elton_hc", quien registró el extraño episodio en medio de la oscuridad. Las imágenes llamaron la atención rápidamente por la presencia de la menor en la plaza a esa hora, sin ningún adulto alrededor.

"Íbamos a pescar, chequeen la hora. 12.54", se escucha decir al joven que filma al comienzo del video. Cuando pasan cerca de la nena, le hablan y le piden que vuelva a su casa. En ese momento, la menor empieza a correr.

Los jóvenes fueron detrás de ella, sorprendidos por encontrarla sola a esa hora de la madrugada. Sin embargo, mientras intentaban seguirla, la nena desapareció sin dejar rastros.

El episodio los tomó por sorpresa y terminaron escapando del lugar a las corridas. "No me lo esperaba. Casi me infarto después de ver a esta niña desaparecer frente a nosotros", escribió el usuario junto al video.

Video: así el fantasma de la niña desapareció frente a los amigos





"Obvio que era un fantasma"





La escena ocurrió en Xicoténcatl, un municipio y localidad ubicado en la región centro-sur del estado de Tamaulipas, México. El video tuvo una gran repercusión en TikTok y superó las 600.000 visualizaciones y los 80.000 "Me gusta".

Las reacciones no tardaron en aparecer y estuvieron divididas entre quienes creyeron que se trataba de una situación paranormal y aquellos que sospecharon que el contenido había sido preparado.

Al ver cómo el fantasma desapareció frente a sus ojos, los amigos huyeron aterrados (TikTok/@elton_hc).

"Obvio que era un fantasma"; "Wey, ya uno no puede salir al parque a las 12.54 a jugar un ratillo"; "El fantasma salió corriendo porque pensó que lo querían secuestrar"; "Uy, qué miedo"; "Video falso" y "Jajaja, en lo que enfocó los columpios, se fue a esconder", fueron algunas reacciones.

Más allá de la repercusión, el creador del video no explicó si la escena ocurrió realmente o si se trató de una situación preparada para las cámaras. Por eso, las distintas teorías que aparecen en los comentarios no dejan de ser especulaciones de los usuarios.

De igual manera, la escena inquietó a miles de personas. La oscuridad de la madrugada, la presencia de la niña vestida de blanco y su repentina desaparición fueron suficientes para convertir el video en uno de los contenidos paranormales que más llamó la atención en redes.