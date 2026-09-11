Se encontró con el fantasma de La Llorona en el campo durante la madrugada y el video causó escalofríos

Un hombre vivió una madrugada de completo terror cuando, mientras manejaba por un camino rural, se encontró con lo que asegura que era el fantasma de La Llorona, la popular figura del folklore latinoamericano.

"Raza, son la 01.06 de la mañana, venimos al potrero, y ¿sabe qué se mira para allá?", se lo escucha decir al comienzo del video, que fue compartido en TikTok a través de la cuenta "fernajimlo".

En las imágenes se observa un camino de tierra completamente oscuro, iluminado únicamente por las luces del vehículo. A un costado aparece un tejido que delimita una propiedad, mientras que, a pocos metros, se distingue una figura de color blanco.

En un momento, el hombre apaga los faros del auto, pero la figura sigue siendo visible e incluso se mueve. "Tengo miedo de ir para allá", dice, visiblemente sorprendido y asustado por lo que está viendo.

Aunque en el video el hombre no menciona a La Llorona, el epígrafe de la publicación señala explícitamente que se trata de esta popular figura del folklore latinoamericano.

Video: así La Llorona se le apareció al hombre en plena madrugada





La reacción de los usuarios no se hizo esperar





El video fue publicado en TikTok hace apenas unos días y rápidamente comenzó a sumar reproducciones. Hasta el momento, acumula 2,9 millones de visualizaciones, más de 220 mil "Me gusta" y cientos de comentarios de los usuarios.

Entre las respuestas de los internautas aparecen quienes señalan que el hombre estaba demasiado lejos como para distinguir qué era la figura, mientras que otros le dejaron consejos sobre qué hacer. También hubo quienes aprovecharon la publicación para contar experiencias similares.

La leyenda de La Llorona dice que se trata del espíritu de una mujer que vaga durante la noche, entre lamentos y en busca de sus hijos (Imagen ilustrativa).

"Pero acercate, que no veo"; "Si canta el gallo es porque está todo bien, hermano"; "Vos tenés auto, ella no"; "Pisale, si se quita no era fantasma"; "¿Cómo hace La Llorona para mantener el vestido siempre blanco?", son algunas de las respuestas que se leen en la publicación.

El hombre contó que decidió no averiguar de qué se trataba y, ante la duda, dio media vuelta y se marchó. El episodio ocurrió en El Cabezón, una localidad del estado mexicano de Jalisco, dentro del municipio de Ameca.

No son pocos los videos de personas que aseguran haberse topado con este supuesto fantasma. Según la leyenda, La Llorona vaga en soledad mientras llora por la muerte de sus hijos.