Se levantó espantado en medio de la noche y vivió un aterrador momento paranormal en su propia habitación

Una madrugada que parecía tranquila terminó convirtiéndose en un momento aterrador cuando un hombre comenzó a escuchar ruidos extraños dentro de su propia habitación.

Mientras intentaba descubrir de dónde provenían los sonidos, notó que parecían salir del armario y decidió grabar lo ocurrido, registrando un momento paranormal.

¿Qué era lo que hacía ruidos estremecedores en la habitación?

Todo comenzó cerca de las 2 de la madrugada, cuando el joven se despertó por unos ruidos y decidió encender el teléfono para grabar.

Al principio se ve sus piernas tapadas con la frazada y de frente un televisor que mostraba lo que parecía ser un video musical. Hasta ahí, todo bien.

Todo cambió cuando movió la filmación hacia el costado y varios objetos que estaban sobre el placard comenzaron a moverse lentamente, acercándose al borde hasta terminar cayendo uno tras otro.

El joven enfocó el mueble mientras los elementos seguían desplazándose sin que se observara qué provocaba el movimiento. La escena quedó registrada completamente.

Mientras filmaba, el protagonista reaccionó sorprendido ante lo que veía y dejó escapar varios comentarios, intentando mostrar con claridad cómo los objetos caían.

Mientras filmaba, el protagonista reaccionó sorprendido ante lo que veía y dejó escapar varios comentarios, intentando mostrar con claridad cómo los objetos caían.

En la grabación se escucha al joven repetir varias veces "¡Mirá, mirá, mirá, mirá, mirá!", mientras mantiene el teléfono apuntando hacia el armario.

A medida que avanzaba el registro, más objetos continuaban cayendo al piso y el joven expresaba su desconcierto ante una situación que no comprendía.