Se quedó a dormir en la casa de sus abuelos y captó una extraña silueta que desató un montón de teorías

Un inquietante y terrorífico video comenzó a llamar la atención en las redes sociales luego de mostrar una situación difícil de explicar a simple vista.

Un joven se había quedado a dormir en la casa de sus abuelos cuando, en plena madrugada, terminó registrando una extraña presencia en una de las ventanas de la vivienda.

Las imágenes no tardaron en recorrer el mundo y abrieron un gran debate sobre qué era realmente la misteriosa silueta. Mientras algunos usuarios sostuvieron que podría tratarse de una presencia paranormal, otros buscaron explicaciones racionales y apuntaron a un efecto.

La misteriosa silueta apareció detrás de la ventana mientras el joven grababa durante la madrugada en la casa de sus abuelos.

El episodio habría ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada, según indica el propio protagonista. En los primeros segundos, la cámara apunta hacia distintos sectores de la casa mientras prácticamente todo permanece a oscuras y apenas pueden distinguirse algunos muebles viejos y objetos decorativos.

Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Al dirigir el teléfono hacia una de las ventanas, puede observarse lo que parece ser una silueta negra que sobresale en medio de la oscuridad y tiene forma humana, pero con un aspecto sombrío.

La figura permanece parada frente a la abertura y hace movimientos con las manos durante algunos instantes. Resulta difícil determinar con precisión de qué se trata debido a la escasa iluminación del lugar y el terror.

Segundos después ocurre el momento que genera mayor impacto. Quien sostiene el teléfono advierte que aquello que parecía estar fuera de la casa, movió abruptamente las cortinas de adentro.

En una reacción que refuerza el clima de tensión de la secuencia, el joven saltó del sillón y la grabación no ofrece una imagen suficientemente clara como para identificar el origen de la misteriosa aparición.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, el video dio lugar a distintas interpretaciones. Mientras algunos usuarios asociaron la silueta con una supuesta presencia paranormal e incluso encontraron en ella un aspecto demoníaco, otros buscaron explicaciones mucho más sencillas para entender qué pudo haber quedado registrado.

La extraña figura quedó registrada en medio de la oscuridad y desató todo tipo de teorías entre los usuarios de las redes sociales.

Algunos usuarios eligieron tomarse la escena con humor. "El abuelo regresando bien borracho después de agarrarse con el diablo en el centro".

Sin embargo, también hubo quienes reconocieron que las imágenes consiguieron asustarlos. "Pensé que era una broma" y "se me salió el alma" fueron algunas de las reacciones, mientras otra persona aseguró que el video le había provocado "escalofrío".

Tampoco faltaron quienes intentaron encontrar explicaciones alternativas y hasta plantearon la posibilidad de que la secuencia hubiera sido creada con Inteligencia Artificial.

Por el momento, no existe ningún elemento que permita determinar con certeza qué apareció en la ventana. Lo único indiscutible es que la secuencia consiguió generar una escena inquietante y dejó abierta una pregunta que rápidamente se trasladó a las redes sociales: ¿qué había realmente esa madrugada en la casa de sus abuelos?