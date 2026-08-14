"Son demonios...": grabó al fantasma de un nene en un hospital vacío y estallaron las especulaciones

Los hospitales suelen ser el escenario de historias que alimentan todo tipo de relatos paranormales. Esta vez, un video grabado en uno de estos establecimientos llamó la atención en redes sociales por la misteriosa figura que aparece en uno de sus pasillos.

La secuencia fue publicada en TikTok y comienza con el hombre que registró las imágenes contando que acababa de ver algo que lo asustó. Luego, enfoca las cámaras de seguridad del lugar y muestra una grabación en la que aparece una pequeña figura que, según algunos usuarios, podría tratarse del fantasma de un niño.

Mientras se filma, el protagonista deja en claro que todavía no logra entender lo que acaba de ver. Con la respiración agitada, dice: "Estoy súper asustado, weon. Día domingo. Mira, mira. Una niña. Estoy solo acá hermano".

En las imágenes de seguridad se distingue una figura de pequeño tamaño que parece surgir desde una de las paredes. Después de avanzar unos centímetros por el pasillo, deja de verse de manera repentina, como si se hubiera desvanecido al llegar a una pared.

El hombre, cuyo acento hace pensar que podría ser de otro país, agregó algunos detalles sobre la situación en el epígrafe de la publicación. Ahí aseguró que la grabación fue realizada un domingo, cuando, según explicó, esa institución "no abre al público en general".

Video: así fue la misteriosa escena que desató las especulaciones





El supuesto fenómeno paranormal dividió a los usuarios

El hecho de que la escena haya ocurrido dentro de un hospital también alimentó las reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios sostuvieron que estos lugares están relacionados con relatos paranormales, otros aprovecharon la situación para plantear explicaciones diferentes.

Entre los comentarios apareció una teoría particular sobre la figura que se observa en el video."Dicen que los niños no son almas en penas, ya que no dejaron nada pendiente se van directo al cielo... Son demonios que toman esa forma", explica.

El fantasma del nene apareció y desapareció en el hospital en cuestión de segundos (TikTok/@mandkind________________).

Otros usuarios respondieron con una mezcla de preocupación, humor y superstición: "Llamá a los guardias"; "Estará esperando que la atiendan, si con todo lo que se demoran"; "Pobrecita, está perdida. Reza por ella"; "Son demonios, no es una niña".

También hubo quienes tomaron la situación con humor y señalaron que, al menos, el protagonista ya no estaría trabajando completamente solo. Otros bromearon con que la supuesta figura llevaría mucho tiempo esperando ser atendida, incluso desde antes de morir.

Como suele ocurrir con este tipo de videos, las opiniones quedaron divididas. Algunos usuarios aseguraron creer que se trata de un fenómeno paranormal, mientras que otros apuntaron a una posible falla de la cámara, una ilusión óptica o incluso una edición del video.

Por ahora, la verdadera explicación de lo que aparece en las imágenes sigue siendo una incógnita.