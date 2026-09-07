Trabaja en una funeraria y captó una inquietante actividad paranormal: "Almas en pena"

Trabajar rodeado de ataúdes puede resultar inquietante para cualquier persona, pero para quienes pasan buena parte de sus días dentro de una funeraria, forma parte de la rutina.

Un empleado se encontraba cumpliendo su turno nocturno cuando una serie de movimientos inexplicables comenzó a alterar la tranquilidad de la sala velatoria.

Convencido de que no estaba solo, tomó su celular y empezó a recorrer cada sector en busca del origen de aquella inquietante presencia. Su sorpresa fue absoluta y captó el interés de miles.

Se alimentaron las teorías sobre una supuesta presencia paranormal.

El inquietante video que grabó un empleado dentro de una funeraria





Lo que parecía ser otra madrugada habitual dentro de una funeraria terminó convirtiéndose en una experiencia difícil de olvidar para uno de sus empleados.

El joven estaba cumpliendo con sus tareas cuando comenzó a notar situaciones fuera de lo común en diferentes sectores del establecimiento y decidió sacar el celular para registrar lo que ocurría.

La grabación comienza con un recorrido por el interior del lugar. Mientras avanza, el trabajador muestra parte de los elementos que lo rodean diariamente, entre ellos féretros, urnas y distintos objetos utilizados durante los servicios funerarios.

Sin embargo, la tranquilidad dura poco: algunos sonidos provenientes de sectores alejados despiertan su curiosidad y lo llevan a abandonar la sala principal.

Con el teléfono todavía encendido, comienza a buscar el origen de aquello que había escuchado. Los pasillos con poca iluminación y las habitaciones vacías convierten el recorrido en una escena cada vez más inquietante, especialmente cuando decide aproximarse a una zona que permanece prácticamente a oscuras.

La tensión aumenta al llegar a un depósito. Allí, según puede apreciarse en las imágenes, una de las puertas presenta movimientos y golpes sin que se observe a ninguna persona manipulándola. En lugar de alejarse inmediatamente, el empleado se aproxima para comprobar qué estaba sucediendo.

Durante algunos segundos inspecciona el sector y enfoca hacia diferentes rincones, pero no encuentra a nadie. El episodio se vuelve todavía más desconcertante cuando emprende el regreso: la iluminación del establecimiento se interrumpe repentinamente y el lugar queda sumergido en la oscuridad.

El trabajador continúa grabando, aunque su reacción evidencia que la situación comenzó a superarlo. En medio de la incertidumbre, cree distinguir algo y finalmente decide retirarse. "Creo que vi algo, me voy de acá", expresa antes de terminar la secuencia.

Una serie de extraños episodios alteró el turno nocturno de un empleado de una funeraria.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por "tattooerikquezada" y rápidamente despertaron la curiosidad de los usuarios. La publicación acumuló 1,3 millones de visualizaciones y cerca de 50 mil "Me gusta", además de numerosos mensajes intentando interpretar qué había sucedido aquella noche.

Algunos reconocieron que serían incapaces de permanecer solos en una funeraria durante la madrugada, mientras que otros pusieron el foco en la oscuridad de las instalaciones y el funcionamiento de las luces.

Incluso aparecieron testimonios de personas que aseguraron haber trabajado en establecimientos similares y explicaron que determinados sectores pueden permanecer sin iluminación cuando no se desarrolla un servicio.

Más allá de las teorías que surgieron en redes, la grabación no permite establecer qué originó los ruidos, el movimiento de la puerta o el apagón. Para muchos usuarios, sin embargo, la combinación de esos episodios fue suficiente para alimentar una inquietante posibilidad: que aquella noche el empleado no hubiera estado tan solo como creía.