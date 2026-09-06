¿Es un OVNI?: llamativo objeto brillante cautivó el cielo de Mendoza y causó incertidumbre

La sorpresiva aparición de una luz muy intensa a una baja altura causó furor en Mendoza, por la posibilidad concreta de que hayan registrado la actividad de un objeto volador no identificado (OVNI) aunque hasta el momento no hay una respuesta oficial.

Las imágenes fueron captadas por un grupo de jóvenes que salían de un reconocido boliche del departamento de Luján de Cuyo y replicadas por integrantes del Grupo IAAC (Investigadores de Anomalías Aéreas de Cuyo).

Estas imágenes llamaron la atención de los jóvenes por el nivel de brillo con el que apareció este objeto en las inmediaciones del Acceso Sur y J.J. Paso y generó múltiples teorías en las redes sociales.

Especialistas detallaron que el material, que fue publicado en un programa de streaming local, será sometido a nuevas pruebas para determinar qué es lo que se pudo visualizar en el cielo.

Los analistas no descartan que se trate de un globo atmosférico, un dron, un satélite, un ave, algún efecto óptico provocado por la cámara que lo registró o que sea una actividad aérea fuera de lo común.

La imagen captada desde el estacionamiento de un boliche.

La reacción del joven que grabó el video

El autor del material remarcó que la decisión de filmar comenzó como una broma entre amigos antes de entrar al boliche Wabi; sin embargo, rápidamente fueron sorprendidos por esta escena.

Luego de esto, decidió corroborar las filmaciones porque consideraban que "pasó algo que no es normal" y aseguró que "claramente" se trata de un ovni por lo anormal de las luces del cielo. "Yo creo que hasta incluso los aviones pasan más lentos que ese objeto a esa altura", indicó.



