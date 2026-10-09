¿Un OVNI en Buenos Aires? Captaron un extraño fenómeno en una plaza y el video desató todo tipo de teorías

Un extraño fenómeno sorprendió en plena noche porteña y quedó registrado en un video que desató todo tipo de teorías en las redes.

El momento que muchos consideraron paranormal fue compartido en TikTok por el usuario "elvenetino" y superó el millón de visualizaciones en cuestión de días.

En las imágenes se observa una especie de esfera luminosa, con tonos blancos y violetas, que emite destellos en una zona que sería la de los Bosques de Palermo.

"Estamos con las chicas en los Bosques de Palermo", se escucha decir a la persona que graba, mientras la extraña luz avanza sobre el lugar.

La escena generó sorpresa entre las presentes, que reaccionaron con gritos y desconcierto.

Video: así captaron al extraño fenómeno eléctrico





En un momento, la misteriosa esfera desaparece repentinamente, lo que deja a las jóvenes sin respuestas sobre lo que acaban de presenciar.

"OVNI en los Bosques de Palermo", escribió el dueño de la publicación en el epígrafe del video, que ya tiene más de 100 mil "Me gusta".

"¿Será que a eso le dicen la luz mala?" Las reacciones en las redes al extraño fenómeno

La secuencia desató una ola de reacciones en TikTok, donde los usuarios intentaron encontrar una explicación lógica para lo ocurrido.

Algunos señalaron que podría tratarse de una centella, un fenómeno eléctrico poco frecuente, mientras que otros apelaron al humor para comentar las imágenes.

La extraña bola luminosa que apareció en los Bosques de Palermo (TikTok/@elvenetino).

"Eso es una centella, lo podés tocar una sola vez en la vida"; "El alma de un electricista. Anda en pena", son algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación.

Entre las respuestas, una usuaria preguntó: "¿Será que a eso le dicen la luz mala?", mientras que otro destacó que "si esa centella es verdad, filmaron algo increíble muy raro de ver".

Qué es una centella y cómo se produce este extraño fenómeno

La centella, también conocida como rayo globular, es un fenómeno eléctrico atmosférico poco común que se presenta como una esfera luminosa, generalmente asociada a las tormentas eléctricas.

A diferencia de los rayos convencionales, que duran apenas una fracción de segundo, estas esferas pueden desplazarse lentamente por el aire durante varios segundos e incluso, según algunos registros, permanecer visibles durante más tiempo.

Su tamaño puede variar desde unos pocos centímetros hasta cerca de un metro, mientras que su movimiento resulta impredecible y puede terminar con una desaparición silenciosa o una explosión.

El origen de las centellas: qué dice la ciencia sobre las esferas luminosas

Durante mucho tiempo, las centellas fueron consideradas un mito o una ilusión óptica debido a la dificultad para observarlas y registrarlas.

No obstante, existen documentaciones del fenómeno y su origen exacto todavía es objeto de investigación.

Una centella es un fenómeno eléctrico atmosférico poco frecuente que se manifiesta como una esfera luminosa (Imagen ilustrativa).

Una de las hipótesis científicas propone que, cuando un rayo impacta contra el suelo, puede vaporizar minerales como el silicio, cuyo vapor reaccionaría con el oxígeno del aire y formaría una esfera luminosa capaz de mantenerse visible durante algunos instantes.

Igualmente, esta explicación no está confirmada de forma definitiva y todavía no existe un consenso científico sobre cómo se forman estas misteriosas luces.