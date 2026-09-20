Video: ¿Un OVNI sobrevoló Buenos Aires durante el apagón masivo en AMBA?

En la noche del sábado, un apagón de gran magnitud afectó a distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dejó a cientos de miles de usuarios sin electricidad. En medio de la oscuridad, algunas personas aseguraron haber observado extrañas luces sobre el cielo nocturno.

El fenómeno rápidamente despertó la curiosidad en redes sociales y dio lugar a una particular teoría: que las luces podían pertenecer a un Objeto Volador No Identificado (OVNI).

La interrupción alcanzó sectores del norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires y diferentes zonas del Gran Buenos Aires. Con el cielo prácticamente a oscuras, las luces registradas por vecinos se volvieron especialmente llamativas y generaron repercusión en las redes sociales.

Video: ¿Avistaron un OVNI durante el apagón masivo en Buenos Aires?





La falta de suministro eléctrico afectó una extensa zona, desde San Fernando hasta Palermo, con problemas también en Recoleta, Núñez, Saavedra, San Martín y Vicente López. El apagón no solo fue en la Ciudad, sino que también afectó a parte del conurbano bonaerense en municipios como Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría.

Durante las horas que duró el apagón, algunos usuarios aseguraron haber observado una luz blanca y resplandeciente desplazándose por el cielo. En el video registrado, de apenas 15 segundos, muestra tres luces brillantes que forman una especie de V.

La particular forma del objeto hizo que rápidamente aparecieran comentarios de usuarios que intentaban encontrar una explicación para lo que estaban viendo.

OVNIS durante el apagón en Buenos Aires: ¿Era Inteligencia Artificial?





La viralización del video también generó dudas entre los usuarios sobre la autenticidad de las imágenes. Mientras algunos consideraron llamativa la formación de las luces, otros plantearon que podía tratarse de contenido manipulado o generado mediante herramientas de inteligencia artificial.

En ese contexto, algunos usuarios recurrieron a los bots de X especializados en analizar contenido audiovisual para intentar determinar si el clip había sido creado con IA.

Las respuestas difundidas en redes apuntaron a que el material podía ser potencialmente generado mediante inteligencia artificial, aunque este tipo de análisis automatizado no constituye por sí mismo una confirmación definitiva sobre el origen del video.

También comenzaron a circular otras grabaciones que supuestamente correspondían a avistamientos similares ocurridos durante la misma noche. Sin embargo, los usuarios y herramientas utilizadas en X señalaron que algunos de esos videos eran anteriores al apagón y no correspondían al episodio de Buenos Aires.

Entre las explicaciones alternativas que circularon apareció la posibilidad de que algunas imágenes de luces en el cielo correspondieran a bandadas de aves migratorias, cuyos cuerpos pueden reflejar la iluminación urbana y producir formas llamativas durante la noche.

En tanto, el servicio eléctrico comenzó a restablecerse progresivamente durante la noche y, después de las 23:00, la mayoría de los usuarios afectados ya había recuperado la energía.