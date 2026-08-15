Detienen a cuatro asaltantes en una terraza con una play station y relojes

Un violento robo en un departamento ubicado en el límite entre los barrios porteños de Colegiales y Chacarita terminó con cuatro jóvenes detenidos luego de un importante operativo de la Policía de la Ciudad.

Según lo informado, los acusados tienen entre 17 y 19 años y dos de ellos registraban antecedentes, mientras que los agentes de seguridad lograron recuperar todos los elementos sustraídos durante el asalto.

Dos tienen 17 años: atraparon a cuatro jóvenes acusados de un violento asalto

Todo comenzó durante el sábado en una propiedad situada sobre avenida Álvarez Thomas al 800, donde una pareja de nacionalidad colombiana fue sorprendida por un grupo de delincuentes.

De acuerdo con la denuncia, los ladrones ingresaron al inmueble, amenazaron a las víctimas y se apoderaron de diferentes objetos de valor.

Luego del asalto, la pareja consiguió dar aviso a las autoridades y efectivos de la Policía de la Ciudad se desplazaron hasta la zona. A partir de la información obtenida, los agentes iniciaron una búsqueda por los alrededores para intentar localizar a los responsables.

El procedimiento llevó a los uniformados hasta la terraza de un edificio lindero a la propiedad asaltada, donde fueron encontrados cuatro sospechosos que presuntamente intentaban ocultarse después de abandonar el lugar.

Parte de los objetos recuperados durante el operativo policial: entre ellos había relojes, teléfonos celulares y otras pertenencias de valor.

Ante la posibilidad de que escaparan nuevamente, los policías bloquearon los diferentes accesos y salidas del sector y establecieron un operativo cerrojo. Finalmente, los cuatro jóvenes fueron reducidos y detenidos sin que se registraran nuevos incidentes.

Durante el procedimiento también pudieron recuperarse diferentes pertenencias que habían sido denunciadas como robadas por las víctimas. Entre ellas había una consola de videojuegos, relojes y otros objetos personales, que quedaron secuestrados y a disposición de la Justicia.

Los sospechosos capturados tienen 17, 17, 18 y 19 años. Tras ser identificados, los investigadores comprobaron que los dos adolescentes ya habían estado involucrados en otros episodios delictivos durante los últimos meses.

Uno de los menores había sido imputado por el robo de un automóvil ocurrido en febrero de 2026. El segundo, en tanto, contaba con un antecedente relacionado con un robo cometido con un arma.

La Policía logró recuperar una consola de videojuegos y distintos dispositivos tecnológicos que habían sido sustraídos durante el asalto.

La situación de los otros dos acusados era diferente. Según la información obtenida después del procedimiento, los jóvenes de 18 y 19 años no registraban causas anteriores.

La Justicia intervino luego de las aprehensiones y dispuso que los cuatro sospechosos permanecieran detenidos, además de ordenar el secuestro formal de los elementos recuperados durante el operativo.

La rápida denuncia de las víctimas y el despliegue realizado en las inmediaciones de Álvarez Thomas permitieron localizar al grupo a pocos metros del escenario del robo y recuperar los objetos sustraídos.

Ahora, la investigación deberá determinar la participación de cada uno de los acusados en el hecho y avanzar con las correspondientes actuaciones judiciales.