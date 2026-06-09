El joven empujado por un rugbier y atropellado por un auto rompió el silencio: "Me pudo haber matado"

Valentín Lastra, el joven de 22 años que fue atropellado por un auto tras haber sido empujado durante una discusión con otro sujeto, quien resultó detenido, rompió el silencio tras la repercusión que tuvo el video del violento hecho ocurrido la madrugada del domingo en Playa Grande, Mar del Plata.

En un comunicado difundido un día después del brutal episodio, Lastra relató: "Los hechos ocurrieron a la salida del local nocturno Mr. Jones, cuando con mi grupo de amigos regresaba al auto. El agresor me ahorcó y me amenazó de muerte porque le pedí que dejara de discutir con un cuidacoches. Mientras me agredía físicamente, me exigía que le pidiera perdón", sostuvo.

"Luego me empujó hacia la calle en el momento exacto en el que el vehículo Peugeot 208 circulaba, provocando un impacto que pudo haber sido fatal. Tras verme golpear violentamente contra el parabrisas, escapó del lugar sin inmutarse y me abandonó sobre la calzada", agregó la víctima.

El joven indicó que la causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía N°4 de Mar del Plata y que está caratulada como "lesiones dolosas". Sin embargo, señaló que su representante legal ya solicitó que la imputación fuera modificada a "homicidio en grado de tentativa".

Para Lastra, existen elementos que ameritan una investigación más profunda. Entre ellos mencionó las amenazas previas, las imágenes captadas por cámaras de seguridad y la conducta posterior del acusado, quien se retiró del lugar tras el impacto. A su entender, esas circunstancias "justifican una investigación exhaustiva sobre la verdadera entidad del hecho y la adopción de medidas acordes a su gravedad".

En la parte final de su mensaje, el joven pidió ayuda para difundir el caso y evitar que quede en la nada: "Por eso pido colaboración con la difusión de este mensaje para visibilizar el caso, evitar la impunidad y reclamar que la Justicia actúe con urgencia y firmeza. No escribo estas líneas por un interés público, sino porque considero indispensable visibilizar lo ocurrido y solicitar que la Justicia investigue los hechos con la profundidad que merecen. Cuando una agresión pudo haber terminado con una vida, el silencio deja de ser una opción".