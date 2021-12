La Municipalidad de La Plata ubicó 15 cámaras en lugares estratégicos de la ciudad que registrarán infracciones para mejorar el tránsito y la seguridad vial.

A partir de este jueves comenzó a funcionar el sistema de fotomultas. Los dispositivos fueron instalados por la Comuna en lugares estratégicos de la ciudad para mejorar el tránsito y la seguridad vial en la región.

Según precisaron, las cámaras habilitadas que detectarán las faltas viales están colocadas en cruces de Camino Centenario y 511, Plaza Italia y diagonal 77, Plaza Azcuénaga y 19, 7 y 54, 31 y 38, 31 y 65, 12 y 45, 10 y 44, 44 y 15, 60 y 137, diagonal 79 y 57, 32 y 25, diagonal 74 y 45, diagonal 73 y 26 y diagonal 79 y 59.

.

La iniciativa tiene el objetivo de optimizar la Seguridad Vial, preservar la integridad de peatones y ciclistas y disminuir los accidentes y en esta etapa detectarán faltas viales que comenzarán a notificar.

Antes de comenzar con la constatación efectiva de infracciones de tránsito a la ciudadanía, se llevó adelante una campaña informativa de difusión masiva, de educación y concientización en materia de Seguridad Vial.

La misma estuvo relacionada con la tecnología a utilizarse, sus características, señalización, ubicaciones aprobadas y demás detalles atinentes, en resguardo de los principios procesales establecidos en la normativa de tránsito vigente.

El valor de las multas a pagar se calcula por Unidades Fijas (UF), que actualmente equivalen a 91 pesos. Teniendo en cuenta esto, el listado con los valores de las multas una vez que comience a regir el sistema será el siguiente:

La penalización por conducir sin las placas delantera o trasera, sin casco o sin utilizar el cinturón de seguridad, entre otras infracciones, va entre los $4.500 y los $9.100

.

Si no se respetan las luces del semáforo, si no se viaja con las luces prendidas, si se detiene en lugares irregulares, si se usa el teléfono celular o si no se respeta el límite de velocidad, entre otras infracciones más, la multa va entre los $27.300 y los $91.000.