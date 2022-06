En Tribunales de Melincue, provincia de Santa Fe, se llevará adelante en un solo día el juicio contra Cristian Romero acusado del femicidio Julieta del Pino, cometido en Berabevú el 25 de julio del 2020.

"Lo vamos a ver, vamos a ir a la audiencia. Son días muy movilizantes. Es una etapa que hay que cerrar y estamos esperando a mañana para escuchar de un vez por todas que le dan perpetua", dice a Cronica.com.ar Fabiana Morón, la mamá de la víctima.

"Lo deseamos de corazon. Todas las pruebas, las pericias indican que asi va a ser. La fiscal pidió la pena máxima", señala Fabiana.

.

"Verlo después de casi dos años, ahora el 25 de julio se van a cumplir dos años del asesisato de Juli va a ser muy fuerte. Él el era un chico que venía a casa porque era compañero de trabajo de mi hijo. Va a ser muy movilizante verlo. Pero acá estamos con fuerzas, mi marido y mis otros dos hijos, para obtener Justicia", sostiene la mamá.

"Él no declaró, hizo uso de su derecho. No dijo nada de nada" , relata. Si quiere podrá hacerlo mañana.

Con la voz quebrada la mamá recuerda aquel día que cambió su vida para siempre: "Juli salía de trabajar en el kiosko, ese día tenía el horario de 19 a 23 porque estabamos en plena pandemia. Me mandó un mensaje para que le caliente la comida y nunca llegó. La empezamos a buscar esa misma noche, llamamo. a todas sus amigas".

"Se había apagado su celular y me di cuenta que algo había pasado. La seguimos buscando y fuimos a la comisaría. La encontramos enterrada en patio de Cristian Romero", sostiene la mamá de la víctima que tenía 19 años.

"Él se había ido a trabajar con mi hijo y le preguntó si no había visto Juli. Y respodió anda a saber con quien se habrá ido. Y la tenía enterrada en el patio de la casa. La encontramos a gracias a los fiscales, la policía y la brigada de perros. Y lo logramos detener", relata.

"Era un violento, es un pueblo muy chico de 2 mil personas, había sido violento con las otras parejas. Con Juli no lo sé porque yo no me había enterado que habían tenido algo. Sabiamos todos en el pueblo que era violento", cuenta.

Cuando recuerda a su hija: "Juli era un solcito, era mi compañera, compinche con su hermano. Nuestra princesa, es mi única hija mujer. Ea la princesa de la casa, siempre bien arreglada , muy coqueta. Le gustaban mucho los perfumes, la ropa, trabajaba y se daba los gustos. Era un chica luchadora, emprendedora, tiraba para adelante".

"Extrañamos sus abrazos, su risa, tomar mate con ella. Se extraña todo de Juli", agrega

.

"El jucio es como darle fin a una etapa, pero voy a seguir luchando por otras mamás que vienen atrás mi porque lamentablemente se siguen sumando. Voy a luchar para que esto cambie de una vez por todas y no le pase a nadie mas. Luchando por las que obligaron a irse, por las que están y por las que van a venir para dejarles un país mejor. Que esto cambie de una vez por todas, entre ello las leyes, de a poquito entre todo lo podemos lograr", considera la mamá.